〈電信頻譜超標〉台台併聽證會明登場 中華電重申：超頻繳回整合釋出

台灣大哥大 (3045-TW) 擬合併台灣之星案聽證會明 (29) 日登場，中華電 (2412-TW) 今 (28) 日再度發出聲明強調，此合併案的關鍵低頻超標需繳回，整合後釋出藉此活化頻率資源。

中華電明日將以利害關係人身分出席聽證會，聲明中提到，該合併案中的存續公司 (台灣大)1GHz 以下低頻段頻寬達 60MHz，依照法規明定上限為 50MHz，因此超過 10MHz、超標 20%，已達通傳會歷次釋照單位頻寬，顯示有關鍵頻率資源過度集中，以及不利市場公平競爭的情形。

中華電認為，基於法律的信賴保護及公平原則，應承諾繳回超標頻寬，踐行法遵義務，維護公司等利害關係人之權益。

中華電進一步說明，繳回的超標頻率可單獨釋出，或進一步連同相鄰的 800MHz 頻段一併規劃再釋出，藉此拉近國際低頻段頻寬的差距，並透過商用網路優先提供公共服務需求，包括國軍警消、海巡及交通醫療等關鍵基礎設施公私部門，同時導入公共安全與救難應變 (PPDR) 系統，強化數位基礎建設、增強關鍵基礎設施的數位韌性。

此外，台灣 1GHz 以下低頻段可用頻寬低於國際，此合併案低頻段超標繳回的頻率與 800MHz 頻段整合釋出，並推動商用網路優先提供 PPDR 公共服務的先進模式，將增進頻率有效使用、社會公共利益。

電信業將從五家縮減至三家，中華電對此表示，台灣電信主管機關通傳會近年以穩健、前瞻兼具的法規政策導引，台灣行動寬頻服務發展居國際領先地位，網路涵蓋早已普及村里及部落，用戶平均使用量全球數一數二，上網資費則因市場競爭激烈而低於韓國、日本、香港、新加坡，面對業者家數將減少的時刻，期盼主管機關會嚴肅審慎對合併案的關鍵頻率資源失衡預作管控。