英國減稅計畫被迫緊急撤回 英鎊短線走高後漲幅縮減

英國新首相特拉斯 (Liz Truss) 政府，周一 (3 日) 被迫在立場上重大逆轉，撤回之前提出的取消 45% 最高所得稅稅率的計畫。

消息傳出，英鎊兌美元上漲 1%，但市場興奮情緒未維持太久，漲幅很快減至 0.3%，至 1.1203 美元。對政府財政信譽的擔憂，使英鎊上周跌至歷史新低。

財政部長 Kwasi Kwarteng 在一份聲明中表示，取消 45% 最高所得稅稅率，已經分散了對解決當前挑戰的注意力，政府聽到了、也理解大家的想法，因此不會繼續此一政策。

這意味著特拉斯政府在上台才一個月之際，政策立場上的重大逆轉。

特拉斯和財政部長 Kwarteng 之前於 9 月 23 日，宣布了一項新的「增長計畫」，將實施減稅新政策，所需資金來自大量政府借款，以使經濟擺脫多年停滯不前的增長。

但此一計畫引發了對政府的信任危機，重創了英鎊和政府債券價格，並震動了全球市場，以至於英國央行不得不通過一項 650 億英鎊 (730 億美元) 的購債行動，以穩定市場。

計畫也遭到經濟學家和其所屬保守黨國會議員的批評，要求撤回「迷你預算」。在英國一般百姓致力應對 40 多年來最嚴重的通膨時，取消 45% 最高所得稅稅率一直是其中最不受歡迎的措施。