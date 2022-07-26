旭富產能重建邁大步 明年首季將回升至9成

原料藥廠旭富 (4119-TW) 擺脫火災陰霾，目前兩棟廠房產能陸續恢復，預計第四季初總產能將比現有規模提升 1 倍，明年第一季則會回升至 90%，在產能陸續投產出貨帶動下，今年營收、獲利都將同步增加，營運拚小幅成長。

旭富產能重建進度露曙光，旗下兩棟廠房中，A 廠占整體產能 50%，目前已恢復至 30%，部分產線修復進度已到尾聲，8 月可再提升至 40%；另一棟 V 廠最快第三季底完工，預計 10 月開始貢獻，初步產能可恢復至 20-25%，合計兩座廠的產能將恢復至 60-65%。

旭富坦言，原先預期今年底前兩棟廠房產能可以全部恢復，不過受疫情影響、外包商減少工作進度，且上半年天氣不佳、設備交期遞延，導致產能建置速度放緩，預計明年首季產能將回升至 90%。

旭富表示，在產能陸續恢復帶動下，下半年營收、獲利可望逐季走揚，全年營運較去年小幅成長。

除了既有兩棟廠房外，旭富也建置新廠觀音廠，最快明年完工，2024 年上半年試量產，初期建置 2 條產線，以及消防、水電、潔淨室及倉儲等系統，未來會再增加 2 條產線、共 4 條。

旭富 6 月營收 0.61 億元，月減 15.8%、年減 2.12%；上半年營收 3.69 億元，年減 26.2%。