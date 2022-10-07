WGC：9月全球黃金ETF持倉減少95公噸 連續5個月下滑

根據世界黃金協會 (WGC) 最新發布的報告，9 月全球黃金 ETF 淨流出 95 公噸 (約 50 億美元)，連續第 5 個月流出，並創下 2021 年 3 月以來新高。

近期美元持續走強，同時美聯準會 (Fed) 維持鷹派態度，推升美債殖利率，衝擊黃金表現。報告顯示，截至 9 月底，全球黃金 ETF 總持倉為 3,548 公噸，年減 1%，且近期黃金持倉量正加速下滑。

報告指出，今年前 4 個月，由於經濟及地緣政治動盪因素，市場避險需求大增，黃金 ETF 淨流入達到 300 公噸以上。但是，4 月底後，北美和歐洲市場持續出現流出。

各地區來看，今年 9 月各地區市場普遍出現淨流出，僅亞洲沒大幅度變動。北美及歐洲為主要資金流出地區，分別淨流出 59 公噸及 36 公噸，主因是這些地區央行正大幅升息。9 月印度黃金 ETF 出現 0.4 公噸淨流入，中國則淨流出 0.3 公噸。

WGC 全球研究主管 Juan Carlos Artigas 指出，儘管黃金市場正面臨拋售壓力，一度跌至每盎司 1,633 美元的 2 年來新低，但是，年初以來，金價跌幅不到 10%，表現仍優於股債市。從美元指數與公債殖利率走勢來看，金價應下跌近 30%。

報告也表示，Fed 持續升息的情況下，金價將持續承壓，但預期黃金市場在年底前能尋求找到一些支撐。同時，Fed 的貨幣緊縮週期應已接近尾聲。