專家：全球經濟將硬著陸 投資人應買入美債、日元避險

富達國際基金經理 George Efstathopoulos 表示，全球經濟如今正在走向衰退，他相信硬著陸將會發生。在此情況下，他建議投資人買入美國公債及日元等傳統避險資產來應對。

Efstathopoulos 說道：「我們認為經濟硬著陸將會發生。」他指出，不管是美債或是日元如今都相對便宜，目前美債佔該公司全球多資產收益基金 2% 左右的佔比，而幾個月前此一比例為 0%。

同時，他也在買入日元，由於美國和日本的殖利率利差不斷擴大，令日元於 24 年低位徘徊。

中國股市方面，Efstathopoulos 認為，因為中國中央持續推出刺激經濟方案，並且與可再生能源基建相關的部分刺激經濟政策預期可觀，因此他也買入不少中國股票，但是短線股價預期將大幅波動。

摩根大通的 Mislav Matejka 等策略師們，先前在一份報告中也提到，投資人可將近期中國股市的低估值視為進一步增加持倉量的機會，並重申看好中國。

摩根大通策略師認為，由於貨幣供應有所改善，所以接下來有機會迎來更多的經濟刺激政策，加上基期效應在下半年應該有所緩和，因此對中國抱持更具建設性的觀點。

高盛策略師 Kinger Lau 也指出，關於中國股市前景，在第三季經濟復甦展望、通膨受控，以及該地區和全球寬鬆政策等因素之下，都讓中國股市獲得支撐；並且表示他們會繼續增持中國股票，也預測未來 12 個月的潛在報酬率為 24%。