〈台股盤前要聞〉玉晶光9月營收登峰、國安基金不退場 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，受惠蘋果 iPhone 14 鏡頭業績進補，玉晶光 9 月營收達 27.33 億元、與第三季同創新高；國安基金截至 9 月底共進場 57 天，斥資 112 億元護盤，累計報酬為負 8.16 億元，考量全球情勢不穩，暫不退場。以下是今 (7) 日必看重要財經新聞。

蘋果新機鏡頭進補 玉晶光 9 月、Q3 營收同步登峰

蘋果 (AAPL-US) iPhone 14 手機正式上市挹注供應鏈業績，光學元件廠玉晶光 (3406-TW) 昨 (6) 日公布 9 月營收，達 27.33 億元，再創新高，月增 7.79%，年增 22.91%；累計今年前 9 月營收 134.69 億元，年增 22.28%。 閱讀全文...

國安基金砸 112 億元護盤 虧 8.16 億元 繼續護盤暫不退場

根據國安基金委員會昨 (6) 日公布的第 3 季財報，截至 9 月底、進場 57 天共斥資 112.08 億元，累計報酬為負 8.16 億元，不過和其他股市相比，國安基金進場期間台股僅下跌 0.42%，仍成功發揮穩盤效用。考量全球情勢不穩，國安基金將繼續進場護盤，暫不退場。閱讀全文...

聯電 9 月營收終止連 11 個月創高 Q3 衝上 753 億元再寫新猷

晶圓代工廠聯電 (2303-TW)(UMC-US) 昨 (6) 日公告 9 月營收 252.19 億元，較上月小幅回落 0.5%，年增 34.5%，雖仍站穩 250 億元，但終止連 11 個月創新高氣勢；第三季營收 753.92 億元，季增 4.62%，年增 34.85%，續寫新猷；前三季累計營收 2108.7 億元，年增 37%。 閱讀全文...

穎崴 9 月營收飆 6.24 億元 寫三個新高紀錄

測試介面大廠穎崴 (6515-TW) 昨 (6) 日公布最新營收，受惠客戶持續投入研發，加上布局先進製程的效益顯現，穎崴 9 月營收衝上 6.24 億元，不僅較去年逾倍增，也一舉改寫新高，連帶拉抬第三季、前三季全寫新猷，全年也可望創新高。 閱讀全文...

FT：華為最快明年再推 5G 手機 突破美國封鎖

知情人士透露，中國科技巨擘華為計劃最快明年重新推出 5G 手機，試圖透過重新設計手機、研發 5G 手機殼等方式，突破美國封鎖。 閱讀全文...



鴻海再釋出新車款細節 Model B 定位都會休旅

鴻海 (2317-TW) 科技日將發表二款新電動車，而繼先前公開電動皮卡 Model V 部分細節後，鴻海昨 (6) 日也在官方社群釋出另一款都會型休旅車 Model B 簡介。 閱讀全文...

和碩衝 5G 專網應用拚明年開始商轉 初期攻三大領域

電子大廠和碩 (4938-TW) 近年積極耕耘 5G 應用商機，隨著相關應用開始進入概念驗證 (POC)，和碩資深副總經理暨技術長徐衍珍昨 (6) 日說，將把握今年剩下的時間，力拚相關應用能在明年進入商轉，而初期將鎖定數位韌性城市、智慧製造、智慧運輸等三大方向。 閱讀全文...

日東電工南韓偏光板廠發生火災 轉單效應待觀察

日東電工 (Nitto)(6988-JP) 5 日公告旗下主要生產偏光板產品南韓子公司工廠發生火災，相關生產影響尚在調查中，不過由於日東電工在全球偏光板市占率並不低，若後續產能需一段時間恢復，其餘偏光板廠有機會受惠轉單，也有助市況回溫。 閱讀全文...