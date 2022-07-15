傳激進股東Elliott持股已逾9% Pinterest盤後飆逾20%

華爾街日報 (WSJ) 報導，維權股東 Elliott 投資管理公司已持有 Pinterest(PIN-US) 超過 9% 股份，帶動 Pinterest 盤後股價一度飆漲超過 20%。

知情人士表示，過去幾周以來，Elliott 不斷與 Pinterest 進行討論，表示自己現在是 Pinterest 最大股東，但無法確定雙方討論內容為何。

據了解，Elliott 近月來已持有超過 9% 的 Pinterest 股份，超越先鋒集團 (Vanguard) 的 8.7%。

消息傳出後，Pinterest 周四盤後一度飆逾 20%。該股周四收跌 4.62% 至每股 17.56 美元，今年迄今已跌約 50%，跌幅超過那指的 30%。

最近幾年，Pinterest 積極將目光投向電商領域，盼能拓展以廣告為主的收入來源。該公司從 2020 年起與 Shopify 展開合作，並在今年 6 月收購 AI 電商平台 The Yes，但隨著網路消費支出下滑，加上整個科技業都在應對央行升息、俄烏戰爭和通膨等問題，網路廣告市況不佳為 Pinterest 的電商發展之路帶來挑戰。

Elliott 被視為華爾街最強硬的激進派投資客，過去曾與多家科技公司交手，迫使這些公司推進高層重組等重大改革。舉例來說，推特創辦人 Jack Dorsey 去年便因 Elliot 施壓而卸下執行長職務。

不過，Pinterest 共同創辦人兼前任執行長 Ben Silbermann 目前擁有公司約 37% 投票權，這可能限制 Elliott 推動 Pinterest 進行重大改革的能力。Silbermann 今年 6 月卸任執行長後，由 Google 前商務總 Bill Ready 接任，他則轉任董事會執行主席。