日東電工南韓偏光板廠發生火災 轉單效應待觀察

日東電工 (Nitto)(6988-JP) 5 日公告旗下主要生產偏光板產品南韓子公司工廠發生火災，相關生產影響尚在調查中，不過由於日東電工在全球偏光板市占率並不低，若後續產能需一段時間恢復，其餘偏光板廠有機會受惠轉單，也有助市況回溫。

日東電工尚未公布這次火災影響狀況，不過根據日媒報導，發生火災工廠主要生產包含智慧型手機、平板電腦等電子裝置所需的偏光板，而日東電工與住友化學 (Sumitomo)(4005-JP) 是目前全球前兩大偏光板廠，若日東電工火災影響程度大，將對產業供需造成影響。

全球其他偏光板廠還包含，中國杉杉集團在 2020 年收購 LG 化學偏光片業務成立的杉金光電 (Shanjin)，以及台廠明基材 (8215-TW)、誠美材 (4960-TW)、力特 (3051-TW) 等，但據悉，台廠與日東電工業務重疊度並不高，因此後續效應還需觀察。

不過顯示器產業受全球經濟景氣衝擊，目前仍處於相對低檔，偏光板廠產能利用率普遍下滑，同時又面臨面板廠客戶要求降價，短期營運表現相對有壓；明基材 9 月營收就呈現雙降，單月下滑至 11.1 億元，月減 12.2%、年增 15.3%，第三季營收 36.47 億元，季減 11.3%、年減 9.9%，累計前三季則達 119.22 億元、年減 3.9%。

誠美材、力特則尚未公告 9 月營收結果，不過，誠美材日前表示，由於面板市況持續疲弱，預期產業庫存調整至少到年底、價格可能還是會小幅下降，估下半年稼動率將從上半年的 95%，降至 50-60%。

日東電工南韓子公司 Korea Optical High Tech 位在南韓慶尚北道龜尾市的工廠 4 日傍晚發生火警，日東電工公告，將配合當地消防部門調查事故原因，火災並未造成員工及協力廠員工傷亡，至於對生產營運影響則還在調查中。