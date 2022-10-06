國安基金砸112億元護盤 虧8.16億元 繼續護盤暫不退場

根據國安基金委員會今 (6) 日公布的第 3 季財報，截至 9 月底、進場 57 天共斥資 112.08 億元，累計報酬為負 8.16 億元，不過和其他股市相比，國安基金進場期間台股僅下跌 0.42%，仍成功發揮穩盤效用。考量全球情勢不穩，國安基金將繼續進場護盤，暫不退場

通膨與美國激進式升息引發全球股市劇烈震盪，國安基金 7 月 12 日盤後宣布將進場護盤，期間適逢美國聯準會暴力升息，全球股市大跌，拖累國安基金績效表現，截至今年 9 月 30 日共斥資 112 億元護盤。

國安基金執行秘書阮清華表示，國安基金進場這段期間，和鄰近的香港、韓國與陸股相比，台股跌幅僅 0.42%，大盤表現相對穩健，顯示國安基金確實發揮點火功能，穩住大盤表現，儘管受到 9 月台股大跌影響投資收益，但隨著 10 月股市反彈，預料國安基金投資收益有望損益兩平。

阮清華表示，在高通膨壓力、全球央行持續升息、加速貨幣緊縮等政策影響下，勢必壓抑消費需求，進而衝擊經濟成長力道與股匯市表現，在地緣政治與全球政經不確定因素下，國安基金將持續執行護盤任務，維持市場秩序穩定。

國安基金今天召開第 3 季例會，會中除通過第 3 季財報外，也就目前國內外政經情勢進行充分討論，會議自下午 3 點開始，大約 1 小時就結束，會中委員一致決議，國安基金將繼續進場護盤。