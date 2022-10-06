廣越總座：解封後需求優於預期 明年營運續創新高

羽絨衣代工大廠廣越 (4338-TW) 今 (6) 日召開法說，總經理吳朝筆表示，目前接單持續暢旺，第四季到明年第一季營運都可保持年增，加上新增的 Lululemon 預計明年下半年逐步放量，不只今年營運創高，明年也會繼續雙位數成長，續創新高。

吳朝筆表示，全球解封後帶動的戶外服飾需求優於預期，客戶回補庫存拉貨動能強勁，不只第三季營運將創高，第四季也淡季不淡，將創同期新高，全年營收攀峰，獲利會看到更大的成長。

明年方面，吳朝筆認為，目前幾個主要客戶來看，NIKE、adidas、VF 持穩，Montbell、UA、Aritza 等成長 2-3 成，Patagonia 也會成長 1 成；至於新加入的 Lululemon 預計到明年下半年會有較明顯貢獻。

而因應 Lululemon 未來需求，廣越約旦廠也持續擴廠，預計 2024 年在當地的產線將達 100 條，也將成為公司中僅次於越南的主要生產基地。

此外，廣越轉投資的針織成衣廠金漢今年大幅成長 8 成，吳朝筆預估，明年預估還會再成長 4 成，而近期金漢將辦現增，廣越也藉此將持股 42% 提升至 48%，未來也將進一步提升持股，但短期並沒有 IPO 的計畫。

廣越客戶的營收比重來看，adidas 22%、VF 19%、PATAGONIA 15%、NIKE 10%、ARITZIA 5%、UA 4%、ROMANIA 3%、MONTBELL 2%、Helly Hansen 2%、其他 5%，子公司金漢 15%。