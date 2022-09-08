五大代工廠8月營收出爐 廣達連兩個月創新高、和碩寫今年次高

電子代工廠 8 月營收出爐，廣達 (2382-TW) 受惠遞延訂單、新品拉貨，加上整體產品平均單價 (ASP) 較高帶動下，單月營收連兩個月改寫新高紀錄，8 月達 1318.69 億元，月增 1.9%、年增 55.7%，和碩 (4938-TW) 也在客戶新品拉貨下，單月營收達 1160.37 億元，連三個月站穩千億元大關，寫今年單月次高。

廣達 (2382-TW)

廣達 8 月營收 1318.69 億元，月增 1.9%、年增 55.7%，連兩個月改寫歷史單月新高，累計今年前 8 個月營收達 8335.77 億元，年增 17.6%，出貨方面，8 月筆電出貨 500 萬台，月減 5.66%、年減 9.09%，累計今年前 8 個月筆電出貨達 3960 萬台。

廣達表示，8 月筆電出貨仍有部分是第二季遞延訂單，加上客戶新品拉貨，雖然 8 月筆電出貨較前一個月下滑，但在產品組合較優下，整體產品平均單價 (ASP) 較高，且伺服器等非筆電業務助力下，推升單月營收再創下歷史新高紀錄，

展望本季，廣達預期，筆電在第二季部分訂單遞延出貨下，維持第三季出貨將可望季增逾 2 成、達逾 1480 萬台的看法，不過全年展望目標則轉趨保守，主因是第四季訂單能見度不高，反映部分品牌客戶、大環境不確定性。

伺服器業務方面，廣達說，隨著供應鏈調整，過去兩年產能排擠狀況緩解，伺服器料況得到顯著改善，目前出貨狀況相對穩健，今年下半年優於上半年、全年雙位數成長的目標不變。

仁寶 (2324-TW)

仁寶 8 月營收則連兩個月下滑，單月降至 888.42 億元，月減 9%、年減 13.2%，累計今年前 8 月營收達 7199.8 億元，年減 2.9%。

出貨方面，仁寶 8 月筆電出貨下滑至 280 萬台，月減 17.65%、年減 40.43%，為今年單月次低，累計今年前 8 月筆電出貨約 2840 萬台，年減 20.45%。

展望下半年，仁寶保守看待，第三季筆電出貨仍維持季減 1-3% ，非筆電部分則持穩，出貨估季增雙位數，整體下半年營收比上半年好，毛利率、營益率目標同樣力拚成長。

全年而言，反映客戶下修出貨狀況較預期嚴重，仁寶估筆電出貨將與市場平均相當，約年減 20%，且個人電腦、筆電需求要到明年下半年才會有回升跡象。

緯創 (3231-TW)

緯創 8 月營收達 768.77 億元，月減 3.5%，但仍年增 9.4%，累計今年前 8 月營收達 6272.23 億元、年增 21.6%。

出貨方面，緯創統計 8 月筆電出貨約 150 萬台，月減 11.76%、年減 28.57%，桌機出貨 80 萬台，持平上月、年增 14.29%，顯示器則出貨 120 萬台，月減 7.69%、年減 14.29%。

展望未來，緯創認為，9 月筆電出貨可望較 8 月上升，反映年底聖誕旺季、季底效應，桌機、顯示器則估持平上月，整季來看，筆電出貨較前一次預期再下修，估第三季出貨將季減近 1 成，桌機持平上季，顯示器則因第二季基期較高，也將呈現下滑，並強調第四季能見度目前不高。

不過緯創對伺服器業務展望仍樂觀，日前也向電視組裝大廠瑞軒 (2489-TW) 承租湖口廠房，擴充產能，在新產品、新客戶挹注下，成長動能優於筆電產品，從上半年營收比重觀察，第二季伺服器占比從首季的 28% 提升至 37%，筆電則相對持平，維持在 36-37%。

緯創旗下伺服器廠緯穎 (6669-TW) 8 月營收也攀上歷史次高，達約 263.68 億元，月增 20.8%、年增 83.7%，累計今年前 8 月營收達 1739.53 億元、年增 46.2%。

和碩 (4938-TW)

和碩 8 月營收在蘋果 (AAPL-US) 新品備貨效益支撐下，單月營收連三個月站穩千億元大關，8 月達 1160.37 億元，月增 7.47%、年增 36.01%，為今年單月次高，並創歷年同期新高，累計今年前 8 月營收達 8314.89 億元，年增 25.48%。

出貨方面，和碩統計 8 月筆電出貨約 61 萬台，月減 12-18%、年減 32.22%，桌機主板出貨 46 萬台片，月減 8%、年減近 2 成。

和碩表示，8 月消費性電子、通訊產品表現優於預期，也與客戶拉貨動能有關，展望第三季，維持對資訊、通訊、消費等三大產品線仍將較第二季再成長的看法，不過筆電出貨會保守看待，預期將略低於原預期的季增 20-25%，不過桌機主板衰退幅度可望較原預期 30-35% 收斂，非筆電業務維持季增看法。

據了解，和碩今年主要負責生產 6.7 吋的 iPhone 14 Plus，隨著蘋果新機正式發表上市，和碩下半年營運動能可期。

和碩董事長童子賢日前出席活動則說，產業整體大趨勢不變，傳統旺季是從秋季延續到冬季，雖然近兩年有很多因素對傳統淡旺季產生調節效果，但他還是會偏向比較樂觀看待景氣。

英業達 (2356-TW)

英業達 8 月營收達 443.75 億元，月減 5.8%、年減 8.86%，累計今年前 8 月營收達 3560.27 億元、年增 10.96%，出貨方面，8 月筆電出貨約 160 萬台，月減 5.88 %、年減 20%。

英業達表示，8 月筆電出貨下滑，主要是受限電、供應鏈缺料有部分影響，預期 9 月出貨可望回溫，但第三季筆電出貨在歐洲升息、客戶訂單較弱下修影響，估出貨將從原持平第二季下修至季減個位數，伺服器、智慧裝置則維持成長，今年第三季仍是全年最旺的一季。

展望未來，英業達說，目前對第四季筆電、伺服器、智慧裝置等三大產品線都以持平看待，但還要觀察客戶訂單狀況，不過全年包含筆電、伺服器、車載等都將成長，有信心全年營收可望優於去年。