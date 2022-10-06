俄國若反擊油價上限計畫 專家估可能減產每日300萬桶

專家表示，如果歐盟和美國繼續推進俄油價格上限計畫，俄國可能大幅減少石油產量，預估減幅達每日 300 萬桶。

歐盟國家就新一輪對俄制裁達成折衷協議，包含對俄國販售到第三國的石油制定價格上限，以限制俄國繼續靠賣油獲取戰爭資金。同一時間，石油輸出國家組織與夥伴國 (OPEC+) 同意減產，以支撐國際油價。

俄羅斯副總理諾瓦克 (Alexander Novak) 周三 (5 日) 表示，俄油價格上限計畫可能適得其反，導致俄國暫時減少產量。此舉勢必會刺激油價上漲。

顧問機構 Rapidan Energy Group 總裁、曾在小布希時代擔任顧問的 Robert McNally 表示，俄國總統普丁就算每日減產數百萬桶，也不會影響俄國的油田。

研究機構 CleaerView Energy Partners 執行董事 Kevin Book 也說，普丁可能不必費心為每日減產 300 萬桶找個看似合理的藉口，就算只減產一半，就足以為市場帶來立即的壓力。

俄國原油和凝析油 7 月的產量增加到約每日 1080 萬桶，是入侵烏克蘭以來最高水準。

最近幾周以來，美國和七國集團 (G7) 的財長緊鑼密鼓會商，推動俄油價格上限，他們假設普丁迫切需要原油帶來的收入，最終別無選擇，而遵守價格機制，如果俄國選擇減產，還會傷到自己。

但 McNally 說，俄國就算大量停止生產，也不會影響未來的能源流動。「俄國業者是箇中專家，讓油田休息，反而有助於提高可開採資源 (recoverable resources)。」

獨立顧問、歐巴馬執政時期的國務院能源官員 David Goldwyn 說，減產不是俄國反擊油價上限機制的唯一選項，俄國也可以選擇切斷 Druzhba 管線和 CPC 裏海管線的原油出口。