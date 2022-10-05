亞馬遜首度推出1.5億美元風投基金 資助LGBTQIA+等邊緣企業創始人

亞馬遜 (AMZN-US) 首次投資外部風險投資基金，周三 (5 日) 宣布將向邊緣創始人的企業提供 1.5 億美元。

這家線上零售商表示，它的目標是到 2023 年，將資金投入 10 多個基金中，以支持已達或未達投資種子階段的大約 200 家公司。它將專注於黑人、拉丁裔、女性、原住民和女同性戀、男同性戀、雙性戀、變性人、酷兒、雙性戀和無性戀（LGBTQIA+）等企業創始人。

企業發展副總裁柯莫若斯 (Nick Komorous) 表示，該公司預計這些舉措將帶來財務回報和新產品開發，以使其客戶受益，並為那些缺乏訪問權限的人提供額外資金。

他說，「大量數據支持這些不同的群體和團隊能有更多產品進入市場。」與此同時，「投資人對當前狀態的經濟更加謹慎，因此需求更加迫切。」

之前，PayPal Holdings Inc (PYPL-US) 去年也做出類似的努力，承諾向基金和存款機構提供 1 億美元以支持女性。

亞馬遜有時會忘記應力推多元化，最近失去兩名最高階級的黑人主管。它在風險投資領域仍然是個新手，與競爭對手 Alphabet Inc (GOOGL-YS) 相形見絀，後者管理著超過 80 億美元的資產。

亞馬遜現在以價值 2 億美元的 Alexa 基金直接投資於語音技術公司。然而，亞馬遜因推出與其支持的新創公司競爭的產品而面臨審查。

柯莫若斯表示，亞馬遜作為所謂的有限合夥人投資的消息與批評無關，而是一種「強制倍增」投資和接觸早期企業家的方式。

他說，亞馬遜將在不加入董事會的情況下與企業高管和其他資源一起協助創始人，同時為未來的直接投資留下機會。