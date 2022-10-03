義大利法院撤銷對蘋果和亞馬遜的反壟斷罰款

根據周一 (3 日) 公布的一份文件顯示，義大利一家行政法院取消了該國反壟斷機構對美國科技巨頭蘋果 (AAPL-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 因涉嫌合意壟斷而處分的罰款。

反壟斷機構在 2021 年對兩家公司祭出總計超過 2 億歐元（1.953 億美元）的罰款，理由是在銷售蘋果產品和 Beats 產品方面涉嫌反競爭合作。

今年稍早時，由於第一次計算出現「重大錯誤」，罰款總額減少至 1.733 億歐元。

亞馬遜發表聲明表示，歡迎法院的裁決。

反壟斷機構對此拒絕置評，而蘋果沒有立即回應。