義大利法院撤銷對蘋果和亞馬遜的反壟斷罰款。（圖：AFP）Tag義大利反壟斷蘋果亞馬遜產業根據周一 (3 日) 公布的一份文件顯示，義大利一家行政法院取消了該國反壟斷機構對美國科技巨頭蘋果 (AAPL-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 因涉嫌合意壟斷而處分的罰款。 反壟斷機構在 2021 年對兩家公司祭出總計超過 2 億歐元（1.953 億美元）的罰款，理由是在銷售蘋果產品和 Beats 產品方面涉嫌反競爭合作。 今年稍早時，由於第一次計算出現「重大錯誤」，罰款總額減少至 1.733 億歐元。 亞馬遜發表聲明表示，歡迎法院的裁決。 反壟斷機構對此拒絕置評，而蘋果沒有立即回應。 facebook commentFONT SIZEICON PRINT鉅亨AI投組根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。投資本金$10,000收益AI優化後報酬率0.00%$10,000原投組報酬率0.00%$10,000投組標的成分延伸閱讀亞馬遜為避免歐盟天價罰款 在反壟斷調查中做出讓步Match在印度另開應用內購買戰線 提告蘋果反壟斷美媒：美國司法部擬對蘋果公司提出反壟斷訴訟高通反壟斷官司塵埃落定 傳歐盟監管機構將不提起上訴Google歐洲反壟斷官司上訴失敗 但天價罰款略降至41億歐元保證最低價反而是陷阱！加州控告亞馬遜壟斷、違反競爭相關貼文