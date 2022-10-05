策略師：美股可能已觸底 年底前有望反彈15%

美股近日反彈，策略諮詢公司 Fundstrat 策略師 Mark Newton 表示，美股可能已觸底，年底前有望上漲 15%。

Newton 在給客戶的一份報告中表示，他看漲的理由是來自於利多季節性趨勢、低迷投資者信心，以及迄今為止的強勁市場反彈。

他指出，根據歷史數據，美國選舉年預示股市在第四季表現強勁，10 月股市平均漲幅為 1.0%，其他年份僅漲 0.3%。

除此之外，在標準普爾 500 指數下跌近 25% 情況下，投資者不再像過去那樣看好股市。而每當市場情緒達到極端水準時，可視作強大觸底反向指標。

「我打賭，從現在到年底，股市會走高，週一反彈應該會讓本週股市產生良好的抄底機會，鑑於如此嚴重的悲觀情緒和超賣情況，任何進一步下跌都將受到限制。」Newton 說道。

Newton 預估，標準普爾 500 指數在年底前可能上漲 15%，使該指數略高於週一收盤價的 4,200 點。他也表示，他認為從現在到年底的任何下跌，都是買點。

知名空頭、摩根士丹利的 Mike Wilson 則認為，美股將進入熊市最後階段，標普 500 會在今年底或明年初落底，低點介於 3,000 至 3,400 點。

不過，DataTrek Research 共同創辦人 Nicholas Colas 認為，歷史指標顯示，市場還沒有落底。「簡單來說，標普單日大漲超過 2%，不是健康市場跡象。」