宏達電7月營收雙減 前7月營收24.17億元續創新低

宏達電 (2498-TW) 今 (5) 日公布營收，儘管推出 HTC DESIRE 22 Pro 元宇宙概念手機，但 7 月營收仍下滑至 3.05 億元，月減 38.52%、年減 18.54%，探同期次低；前 7 月營收 24.17 億元，年減 16.6%，也探歷史低點。

宏達電 6 月底推出首款元宇宙手機 HTC Desire 22 pro，除了在台灣上市外，也會在歐洲、日本亮相，不過市場認為，新機拉貨高峰已過，因此 7 月營收降至 3 億元左右。

宏達電今日同步宣布，攜手外貿協會，透過元宇宙技術打造跨越國界虛實融合活動，是貿協首次應用元宇宙技術，在跨國連線的開幕活動進行虛實混合展出，為會展產業創下新紀錄。

此外，宏達電近期拓展虛擬實境藝術與文創有斬獲，包括與《華燈初上》在 BEATDAY 元宇宙中展開全新一季播出，預計今年年底推出「BEATDAY X 華燈初上未來版」、與米蘭三年展合作，共同推出全新虛擬實境作品《1923：過去的未來》。

宏達電指出，元宇宙平台 VIVERSE 也與日本最大提供創作者分享插畫、漫畫、小說的創作交流平台之 pixiv 合作，近期將透過串接其 3D 角色建模軟體 VRoid Studio，讓清新日系動漫風的虛擬分身帶進 VIVERSE；VIVERSE 在台則攜手公共電視發行妖果小學限量 NFT，將台灣原創 IP 推向國際。