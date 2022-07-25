宏達電結盟日最大插畫平台 虛擬分身進元宇宙

宏達電 (2498-TW) 旗下 HTC 元宇宙平台 VIVERSE 今 (25) 日宣布，與日本最大插畫交流平台 pixiv 結盟，將透過其 3D 角色建模軟體 VRoid Studio，把日系動漫風虛擬分身帶進 VIVERSE 元宇宙。

pixiv 是日本最大創作交流平台之一，提供創作者分享插畫、漫畫、小說等作品。2018 年 因應用戶對虛擬內容需求不斷增加，推出 3D 角色創作軟體 VRoid Studio，使用者可依喜好自定義虛擬人物的髮型、臉、身體、服裝等，目前全球每天有超過一萬個虛擬分身透過 VRoid Studio 所建立。

VIVERSE 與 pixiv 合作的首要任務，是將雙方系統上的資訊串接，讓 VRoid 用戶的原創 Avatar 模型可以在 VIVERSE 平台上使用，未來 VIVERSE 與 pixiv 將共同開發客製化、自由度更高的創作功能，並持續優化適合 VIVERSE 平台的角色。

VIVERSE 總經理林俊吳表示，此次與 pixiv 合作將快速提升 VIVERSE 平台的角色數量，並滿足喜好動漫風格的使用者需求。VIVERSE 未來也將陸續導入更多具特色的角色或配件，涵蓋真實與想像世界的多樣虛擬分身。

pixiv 總裁暨執行長國田信吾指出，VRoid Studio 有 90% 用戶來自日本境外的世界各國，透過與 VIVERSE 的合作，將 VRoid Avatar 服務導入至 VIVERSE 相關平台，未來全球用戶都可以與 VIVERSE 一起透過 3D Avatar 來交流。

pixiv 等 13 家日本企業共同成立 VRM 聯盟 (VRM Consortium)，並建立 3D 虛擬人物檔案格式標準；而 HTC 自發布元宇宙平台 VIVERSE 後，即宣布支援 VRM 標準，目前 VRM 聯盟與 HTC 都屬於元宇宙標準論壇核心成員。