外資買進海運雙雄2萬張 反手賣元大台灣50反 1

台股今 (5) 日開高走高終場大漲 224 點，收復十日線，三大法人全站買方，其中外資搶進海運雙雄長榮、陽明共買進 2.1 萬張，反手賣超玉山金、台泥、華新逾萬張，並賣超元大台灣 50 反 1 逾 2000 張。

三大法人今日合計買超 93.12 億元，投信買超 20.79 億元，連 15 買，自營商買超 22.46 億元，外資也買超 49.88 億元，雙雙連兩買。期貨方面，外資買進 8795 口多單，淨多單 8149 口，投信回補空單 962 口，淨空單 7372 口，自營商加碼多單 762 口，淨多單 6201 口。

外資今日大買元大滬深 300 正 2，買超 4.09 萬張，另外買超宏碁 1.23 萬張，買超長榮 1.12 萬張，陽明 1.04 萬張，日月光投控 1.01 萬張，其他包含開發金、台企銀、鴻海、台積電等。

外資賣超玉山金 1.4 萬張，台泥 1.15 萬張、華新 1.03 萬張，其他包含欣興、景碩，仁寶、光寶科、宏達電，以及中信金、合庫金、宏達電，另外賣超元大高股息 7250 張，元大台灣 50 反 1 有 2509 張。

投信、自營商則和外資對做，投信買超光寶科 2840 張、中信金 1215，華新 677 張；自營商則買超仁寶 3395 張，台泥 2534 張，光寶科 347 張，其他包含中鋼、亞泥、陽明等。