台中推案潮重返市中心 房市C位現身

大台中下半年房市推案量衝破千億元，房市熱度不減，房價也未見下修跡象。更多自住客與置產客心態轉變，從觀望轉為關注，如何從一堆新案中找出最好住、CP 值最高的房產標的；市場也觀察，推案重返市中心態勢明確，這些穩居市中心的住宅區段，實力、潛力兼具，更勝話題性重劃區。

嶄新重劃區生活機能有待完備，讓購屋族裹足不前，但最想居住的市中心，過往因可開發土地飽和，推案產品單一，或是坪數過大、總價過高，讓購屋族難以負擔，例如北 12 期重劃區，交通、機能、學區全數到位，一直都是都市菁英首選區域，近年也因推案稀缺或是推案多為 5000 萬以上豪墅產品，而漸漸淡出購屋族視野。

中科園區今年擠身「兆元園區」，再加上台積電擴廠訊息積極推動，讓中科周邊產業與房市獲各界關注。

今年中科園區正式擠身新兆元園區，再加上台積電二奈米擴廠計畫如火如荼進行中，讓中科園區周邊產業房市再被關注；加上水湳中央公園特區建設動能順暢，台中綠美圖、國際會展中心相繼上樑、水湳轉運中心動工，產業、房市雙雙被帶旺。

水湳中央公園特區

其中，北 12 期因座落大西屯金三角核心，已然成形的生活機能、居住品質雙雙滿足，並且同步享有水湳中央公園特區願景、中科人口及就業紅利、七期重大建設等；此外區域本身在生活機能、百貨商圈較成熟的都會區，卻有著 7200 坪文修公園，在市中心幾乎是可遇不可求的，也因為這些條件讓這裡被高檔豪墅聚落、科技菁英族群視為最宜居的區域。

市場分析，文修公園地段相當特殊，擁有強大交通優勢，可以快速接軌 74 號快速道路與國道 1 號，格外受企業主、自營商喜愛；周遭還有從幼稚園到大學一系列的完整學區，商圈機能豐富多元，種種優勢推升它成為豪墅聚落。有趣的是，區域不僅已多年未見大樓新推案，就連二手市場產品也十分稀缺且多數為大坪數規劃，足見其珍貴性，屋主住進文修公園周邊就不想搬，十分惜售。

代銷業者觀察，過往因蛋黃區價格高昂、推案坪數大，而將剛性買往外推擠，外溢至蛋白區段，然而隨蛋白區房價持續水漲船高，導致剛性買盤回流市中心已是現在進行式，而各品牌建商也早早佈局，鎖定舊市區、市中心購地推案，建議購屋族「高房價時代，更要選擇好地段」，尤其是市中心、公園第一排推案，生活便利性與休閒綠意兼具，最是蛋黃區中的核心，從今年下半年至明年第一季，都將是購屋族關注的重點。