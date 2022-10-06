日商鍾愛、台資緊追 台中港特定區變身投資聖地 業績高人氣旺 台中港三井OUTLET帶動投資潮

開港超過 45 年，台中港特定區因獨特地理優勢，成功吸引日本三井不動產集團砸百億重金打造 outlet，近期又將迎來全台第一座旗艦型、獨棟式 TSUTAYA BOOKSTORE，台中海線儼然成為日商最愛的投資聖地，不讓日籍企業專美於前，包括麗寶集團、潤泰集團、勤美集團等也都已早早佈局。

MITSUI OUTELT PARK 台中港人氣旺、業績好，今年將挑戰 60 億元營業額。

MITSUI OUTELT PARK 台中港連開二期，每年吸引超過 800 萬購物人潮，今年更將挑戰 60 億元年營業額，台中人的消費力之強勁，讓日本人瞠目結舌，國際品牌 TSUTAYA BOOKSTORE 亦看準海線商機，也將與聯悦建設合作，打造台中港區首座獨棟旗艦店。

其中，1 至 4 樓規劃近千坪規模的 TSUTAYA BOOKSTORE，未來預計會有日系餐廳與咖啡館進駐；４樓以上為聯悦建設總部，屆時，台中港特定區不只有三井 outlet，還將迎來日本起家、享譽全球的書店品牌，日系質感商圈氛圍濃厚，提升且帶動整體地段，格外引起業界與購屋族的關注。

產業進駐帶來龐大人口紅利，交通、觀光、市鎮重劃區等多面向發展也為台中港特定區帶來利多，例如科技金礦南移、離岸風電發展、捷運藍線環評通過等諸多資源，為海線累積超過百億元的建設投資、兆元產值的能量，產官學齊心打造，資源多且豐沛，台中下一個繁榮的核心區域，幾乎已經確立、就在「台中港特定區」。

MITSUI OUTELT PARK 台中港二期開幕後如虎添翼，品牌多元吸引顧客上門。

除了 TSUTAYA BOOKSTORE 確定進駐台中港特區之外，手握 1.1 萬坪土地的麗寶集團已有動作，由旗下寶贊開發主導，位於梧棲段 2708 地號、約 546 坪地上權土地已申請建照，打算規劃地上１３層樓、地下 3 層樓之商場、店鋪、辦公室等用途，回應在地人需求，而麗寶集團今年 4 月再得標梧棲區近 3 千坪土地地上權，鄰近已取得的 3500 坪可開發基地，朝整體街廓開發的態勢明確。

麗寶集團指出，看好海線潛力與發展，特別是台中港重劃區三井 outlet 一二期已開幕、營運表現亮眼，整體重劃區房價也上揚，不排除加碼佈局海線，而相關規劃亦會持續積極推動。

此外，手握 1.5 萬坪土地的潤泰集團，與已獵地超過 3600 坪的勤美集團，動向也令人關注，據指出，兩大集團目前雖按兵不動、處於養地階段，但仍持續關注市場發展。

其中，勤美集團在台中市西區打造全街廓複合式開發案，正如火如荼進行中，該案與洲際酒店品牌連手，除引進五星級洲際酒店外，還有兩棟地標住宅、教堂，第一期基地面積近 4 千坪，預料明年底會陸續完工揭幕，勢必將翻轉西區風景，未來是否會循此模式同樣在台中港特定區、市鎮重劃區引進，各界都密切關注。

●『MITSUI OUTELT PARK 台中港』營業額一覽表