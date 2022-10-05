HSBC有意脫手加拿大銀行業務

英國銀行巨擘滙豐 (HSBC) 周二 (4 日) 證實，該行正在重新評估在加拿大的 HSBC Bank Canada 業務，並暗示考慮出脫全部 Bank Canada 持股的選項。

滙豐在一份聲明中提到，「正在檢討戰略性選項」。評估尚處初期階段。

滙豐持有 HSBC Bank Canada 的 100% 股份。HSBC Bank Canada 是由商業銀行、個人資產運用、投資銀行和市場服務這四大部門組成。

根據 Refinitiv 數據，在加拿大銀行業中，HSBC Bank Canada 的資產規模排名第七，是加拿大國內規模最大的外資銀行。依據最新財務報告，該行截至 2022 年 6 月底的資產為 1250 億元加幣 (920 億美元)。

HSBC Bank Canada 在 2022 年上半年度的稅前利益為 4.9 億元加幣，與滙豐近期試圖脫手的業務不同。因此若滙豐有意脫手 HSBC Bank Canada 的持股，開價可能會比目前的企業價值要高出許多。滙豐拒絕針對 HSBC Bank Canada 目前的企業價值作出評論。

滙豐從去年開始就，對外表示有意撤出在美國的消費者銀行業務，以及出售法國的零售業務。滙豐可能希望藉此方式改善體質，或許大股東中國平安保險 (601318-CN) 就不會堅持要求滙豐分拆亞洲業務。