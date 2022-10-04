英國第三大行動通訊業者Vodafone擬與第四大業者統合 有望成為龍頭

英國大型電信集團 Vodafone 周一 (3 日) 表示，旗下英國第三大的行動通訊公司 Vodafone UK，正在和業界第四大的 3 UK 進行經營整合談判，以提升經營效率並共同推動 5G 相關基礎建設。若進行順利，將成為英國行動通訊龍頭。

Vodafone 已經承認，該集團正與英國同業 3 UK 母公司、也就是長江和記實業 (CK Hutchison Holdings)(00001-HK) 進行經營整合談判。依照 Vodafone 的規劃，雙方合併後的新公司，Vodafone 將持有 51% 股份，剩下的 49% 則由長江和記實業持有。

根據《英國廣播公司》(BBC) 報導，如果 Vodafone 和 3 完成統合，合計客戶人數將達到 2700 萬，超越英國業界龍頭、英國電信集團 (BT) 旗下的 EE。

關於這筆交易，預料英國競爭暨市場管理局 (CMA) 將進行調查，以確認是否有不利於消費者權益之處。

英國的行動通訊市場有四大業者，排行由依序為 EE、O2、Vodafone 和 3。如果這回 Vodafone 和 3 順利合併，英國的行動通訊市場也將變成三強鼎立的局面。

英國通訊管理局 (Ofcom) 過去反對業者數量減少，但今年 2 月態度改變，認為與其在乎行動通訊業者的減少是否會導致競爭減少，還不如將重點擺在業者合併後能否為市場帶來有效競爭。

Vodafone 在周一的聲明中指出，「如同 Ofcom 所說，Vodafone UK 和 3 UK 為確保資本成本，還欠缺必要規模。」強調合併的必要性。