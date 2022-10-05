重要水道堵塞！約1,600艘駁船卡在密西西比河

《路透》週二 (4 日) 報導，密西西比河道南部約有 1,600 艘駁船商業駁船運輸陷入堵塞，由於低水位導致這條關鍵水道上的穀物、化肥和其他商品運輸受阻。

密西西比河是美國農產品運輸的重要管道，河運消息人士週二表示，約 100 艘拖船拖著約 1,600 艘駁船在美國路易斯安那州普羅維登斯湖 (Lake Providence) 附近排數英里的隊伍，等待通過。

密西西比河下游至少有其他兩個河段也時而關閉，中斷運往美國墨西哥灣沿岸出口碼頭的穀物運輸。美國約 60% 的玉米、大豆和小麥出口都是在墨西哥灣出口的。

美軍正在疏濬河流，以加深航運通道，以便允許一些貨物通過，但貨主擔心，如果沒有大量降雨，這種「塞船」狀況將持續到一年中最繁忙的糧食出口時期，好比道路融冰用的岩鹽需在冬季前運送至北方。

駁船公司 Canal barge Company 總裁兼執行長 Merritt Lane 說，天公並沒有作美，從氣象預報來看也沒有多少緩解的跡象。

貨主每艘駁船裝載的貨物越來越少，拖船公司每艘拖船的數量減少近 40%，因為低水位條件使航道變窄。

密西西比河運輸若出現長時間停滯，可能進一步對農作物市場造成影響，美國出口商取消 10 月和 11 月裝船的玉米和大豆的報價，因為不清楚他們是否能獲得足夠的糧食，威脅到本已疲弱的出口銷售。

芝加哥期貨交易所交易量最大的玉米合約下跌 0.06%，至每蒲式耳 6.8362 美元，芝商所黃豆小幅下跌 0.23%，至每蒲式耳 13.8012 美元。