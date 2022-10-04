「掃金熱」又起！十一國慶連假 中國大爺大媽出動

「掃金熱」又起！在中國十一國慶連假期間，北京不少店家展開黃金促銷活動，提高消費者購買金飾意願，且顧客以中老年人居多。

中國證券報周二（4 日）報導，周日上午 10 時左右，北京西城區菜百首飾賣場已擠滿顧客，且挑選黃金首飾的顧客，以中老年人居多。

賣場工作人員說：「這幾天來店裡買足金飾品的人很多，特別是大爺大媽。相較於鉑金來說，他們更願意購買黃金飾品，比較保值。近期店裡金手鐲、金項鏈的銷量也較好。」

每克人民幣（下同）485 元的千足金，獲顧客青睞，當日投資金條報價為每克 389.90 元。十一長假期間，多家金飾賣場展開一系列優惠活動。

菜百黃金賣場工作人員說：「目前是滿 2,000 返 30 元券、滿 4,000 返 60 元券，依此類推，沒有上限。」同時，業者也推出會員返積分領取小禮品活動，日後消費者也可參加回購黃金活動。

在某商場品牌櫃台前，已購買一款黃金手鐲的市民王女士說：「國慶促銷的力道還是很大的，之前看上的手鐲，現在各種優惠和折扣加起來能便宜 2,000 多元，太划算了。」

Wind 數據顯示，紐約商品交易所金價自 3 月升至每英兩 2,078.8 美元高峰後，就一路走低，截至周一收盤，金價報 1,702 美元。

國慶節前一周，美國聯準會（Fed）強力升息，美元指數一度升破 114。美爾雅期貨研究員張杰夫表示，在升息預期升高、美元走強等因素干擾下，目前金價仍處於下跌格局。

光大證券分析師唐佳睿則相對看好黃金珠寶、化妝品等品類，尤其是黃金珠寶，理由是這些商品將將受惠於婚慶延後需求。