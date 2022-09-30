特斯拉 AI Day 2022今晚登場有亮點！馬斯克：打造全球最大機器人公司

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 05 分)：

■道瓊指數：上漲 201 點，漲幅 0.69% 至 29486。

■那斯達克 100 指數：上漲 109.5，漲幅 0.98% 至 11337.75。

■標普 500 指數：上漲 32.75，漲幅 0.90% 至 3687.00。

二、今日總經數據 / 會議 (台灣時間)

■歐元區下午 5 點發布 9 月 CPI，前值：9.1%；預估值：9.7%。

■美國今晚 8：30 發布 8 月核心 PCE 年增率，前值：4.6%；預估值：4.7%。

■歐元區今晚 11：30 將召開緊急能源會議。

三、美股盤前關注重點

1. 特斯拉 AI Day 2022 今晚登場：先前馬斯克在社交媒體上表示今晚的特斯拉 AI 日將有許多酷炫的技術細節與酷炫的硬件展示。而除了市場預期特斯拉將展示其全自動駕駛 FSD 外，今晚焦點應該是去年首度亮相的 Tesla Bot，目前正式命名為 Optimus Sub Prime。馬斯克說，特斯拉機器人很可能比特斯拉的汽車業務還重要。即使到準備好可銷售給客戶可能還需要至少 10 年時間，但他預期人型機器人是未來趨勢，馬斯克認為，特斯拉是世界上最大的機器人公司。(推薦閱讀：台股恐慌跌完了沒？ 9 檔抗跌上漲護盤股出列！)

2. 晶片業寒冬來臨了嗎：根據韓國統計局今日發布的數據顯示，8 月份的晶片產量同比下降 1.7%，與 7 月份的 17.3% 增幅相比差距很大，也是自 2018 年 1 月以來首次同比下降。8 月份工廠出貨量同比下降 20.4%，為連續 2 個月下滑；同時，昨日記憶體晶片大廠美光 (MU.US) 盤後發布季報，目前庫存水位可能超過 150 天市場認為，晶片產出量、出貨量同時下滑，再加上庫存上升，顯示全球晶片需求疲軟狀況日益嚴重。

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