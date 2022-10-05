馬斯克推特提俄烏衝突和平方案引論戰 俄烏官員皆出面回應

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克日前在推特 (TWTR-US) 上提出俄烏和平方案並廣邀網友投票，結果不但呈一面倒反對，烏克蘭總統澤倫斯基等烏國官員也出面回應，克里姆林宮方面則對馬斯克的「和平提議」表達讚賞。

馬斯克的和平提議為：在聯合國的監督之下，於俄羅斯併吞的烏克蘭 4 個州重辦選舉。若投票結果顯示人民不接受，那俄國就必須離開；其次是，提到克里米亞自 1783 年起就是俄國領土，「直到赫魯雪夫犯了錯」，接著是確保克里米亞的供水無虞以及烏克蘭保持中立。

(圖片：馬斯克推特)

投票結果遭到網友一面倒的反對，馬斯克發起的投票舉行約 9 小時後，近 2 百萬個帳戶投票，贊成比率為 38.3%、反對為 61.7%，對此馬斯克稱這是「最大的機器人攻擊」。另外投票也引起烏克蘭駐德國大使梅爾尼克（Andrij Melnyk）用粗口回應。

(圖片：烏克蘭駐德國大使梅爾尼克推特)

相對梅爾尼克的火爆，烏克蘭總統澤倫斯基則以投票回應，他問：「你更喜歡哪個馬斯克？支持俄羅斯的還是支持烏克蘭的？」

(圖：烏克蘭總統澤倫斯基推特)

儘管馬斯克並未直接回應澤倫斯基，但他的回應惹怒支持烏克蘭的追隨者，馬斯克又再發文說：「你以為我要藉此蹭熱度，但我根本不在乎。我只關心數百萬人可能會因基本相同的結果而白白死去。」

(圖：馬斯克推特)

隨後馬斯克又再度發起另一項投票，他問：「住在頓巴斯和克里米亞的居民意願，是否能決定他們屬於俄國還是烏克蘭？」

(圖：馬斯克推特)

在馬斯克與網友和烏克蘭官員線上交火時，克里姆林宮也參戰，俄國外交部長培斯科夫（Dmitry Peskov）向記者表示，馬斯克正在尋求和平的方式擺脫目前的僵局，並讚賞此舉是非常積極的。

培斯科夫說，與許多職業外交官相比，馬斯克正努力尋找讓戰爭和平落幕的方法，不過若不滿足俄國條件，要實現和平是絕對不可能的。