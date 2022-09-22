悍馬電動皮卡買氣旺 通用宣布停止接單

美國通用汽車 (GM-US) 去年推出 GMC 悍馬電動皮卡 (Hummer EV Pickup)，隨後又推出 SUV 版本，受到廣泛歡迎，下訂人數爆量。通用週三 (21 日) 宣布，由於訂單量超出預期，將不得不停止接單，以消化手上訂單。

通用表示，GMC 電動悍馬皮卡及 SUV 的買氣旺，預訂量超過 90,000 輛，為處理待消化訂單，週四起停止接單。欲購買消費者最慢須在週三前完成下單。

報導指出，目前消費者下訂的 GMC 電動悍馬皮卡和 SUV，交車日期已排到 2024 年。預訂數量值得注意，因為車輛起始價格在大約 85,000 美元到 111,000 美元之間.

GMC 電動悍馬皮卡是一款性能強悍的皮卡車，擁有四輪轉向系統，可在崎嶇不平的地形上以「螃蟹模式」行駛，4 輪都可轉向接近 90 度，使車輛能水平橫移。該車還擁有「Watts to Freedom」模式，從零加速到 60 英里 / 小時僅需 3 秒，採三馬達配置，輸出馬力高達 1 千匹，另外電池組容量達 202 kWh，能供應約 550 公里的續航力。

通用執行長兼董事長 Mary Barra 曾表示，到 2025 年，通用在美國的電動汽車銷量「絕對」可趕上特斯拉。

Barra 表示，隨著許多新車款的推出，包括 Hummer EV、凱迪拉克最新電動車 Lyriq，以及雪佛蘭 Bolt 電動車等，都將有助於使通用汽車擊敗特斯拉。上述車款是通用汽車計畫在 2025 年前至少發布的 30 款電動車的一部分。