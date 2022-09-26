亞馬遜打算在10月11-12日舉辦第二場Prime Day促銷活動

亞馬遜 (AMZN-US) 下個月將舉辦另一場類似 Prime Day 的熱門促銷活動，這是該公司首度同年舉辦兩次此類活動。

該公司周一 (26 日) 表示，該活動將稱為「Prime 初期銷售」，將於 10 月 11 日至 12 日舉行。 Prime 副總裁加尼 (Jamil Ghani) 說，該活動僅向亞馬遜主要訂戶成員開放，並將以「成千上萬的假日交易」為重點。

Prime Day 始於 2015 年，通常每年夏季舉行一次。但是亞馬遜在 2020 年和 2021 年調整了該活動的時機，因為新冠疫情限制了營運。該公司還嘗試舉辦其他折扣活動，例如服裝銷售、寵物促銷活動和秋季美容活動。

加尼拒絕透露亞馬遜是否計劃為 Prime 會員舉辦更多類似銷售活動。

藉由設定 10 月舉辦交易活動，亞馬遜近年來一直在沿續推動更多促銷活動。大型零售商已經開始在黑色星期五和網購星期一之前宣布促銷活動，絕大部分的因素是因為更多銷售額往線上移動。

全新的銷售活動可能有助提前亞馬遜購物業績，因為該公司密切關注電子商務銷售放緩和許多經濟挑戰，包括潛在的經濟衰退、高漲的通貨膨脹、利率上升以及疫情期間的超額擴張。

根據 Bain＆Co. 的預測，預計假日銷售將較去年成長，但大部分增幅可能是受更高的價格所推動。由於錢包感到壓力，購物者可能會比平常更注意折扣活動。

加尼說：「這些日子以來，人們努力使他們的美元能夠發揮最大功效。」