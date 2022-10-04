2022年諾貝爾物理學獎揭曉 三位量子力學研究學者獲獎

2022 年諾貝爾物理學獎得主周二（4 四）揭曉，由艾斯佩特（Alain Aspect）、柯羅瑟（John F. Clauser）、吉林哲（Anton Zeilinger）3 位科學家共同獲獎，以表彰他們在量子力學領域的進展，且其研究促成日後超級電腦和加密通訊的發展。

今年諾貝爾物理學獎的三位得主。(圖片來源：擷取自諾貝爾獎臉書)

根據路透報導，頒獎單位表示 3 人「以糾纏光子實驗、確認違反貝爾不等式、開拓量子資訊科學」獲獎。瑞典皇家科學院（Royal Swedish Academy of Sciences）表示，他們不僅拓展基礎研究，可能也為新的應用技術開闢道路，並在聲明中提到：「目前已存在一個包括量子電腦、量子網路、安全量子加密通訊的龐大研究領域。」

物理學獎設立至今已超過一世紀，瑞典皇家科學院將頒發 1,000 萬瑞典克朗（約新台幣 2,870 萬元）給得獎者，獎金將由 3 名得主均分。諾貝爾獎每個獎項都給予得主同等的獎金，並於 12 月 10 日發放。

值得注意的是，台灣學者說由於量子力學長久以來都有物理學者辯論，經由 3 人的實驗研究，最後反證愛因斯坦所提出的量子力學悖論。

物理學獎揭曉後，周三（5 日）將公布化學獎得主，文學獎預定周四（6 日）出爐，萬眾矚目的和平獎將於周五（7 日）揭曉，經濟學獎則將於下周一（10 日）壓軸公布，為 2022 年諾貝爾頒獎季畫下句點。