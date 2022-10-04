看好歐洲熱泵暖房市場 Panasonic投資500億日元將產能提升為6倍

Panasonic 看好歐洲當地的暖房市場，決定投資 500 億日元，將節能表現突出的「熱泵」(Heat Pump) 暖房設備的生產能力，提升為目前 6 倍。另外，富士通將軍 (Fujitsu General) 也計劃幾年內在法國當地展開生產。

在俄羅斯侵略烏克蘭的影響之下，歐洲各國都正在想辦法擺脫對俄羅斯產天然氣的依賴、同時兼顧「脫碳」這項環保議題，包括歐洲當地的空調設備製造商等，也都在節能問題上進行激烈競爭。

據《日本經濟新聞》周二 (4 日) 報導，周一 (3 日) 於法國巴黎開幕的兩年一度、歐洲最大空調設備展「Interclima 2022」活動中，展出焦點已經從以往採燃燒方式的鍋爐暖房或空調系統，轉變為節能表現更佳的熱泵暖房。

Panasonic 旗下負責空調業務的「Heating & Ventilation A/C Company」公司社長道浦正治，周一在展場召開的說明會表示，「歐洲在環境問題方面走在前頭，Panasonic 必須在該市場戰勝對手，熱泵暖房是空調業務的重要支柱。」

相較於燃氣式鍋爐，採用熱泵技術的暖房設備，二氧化碳排放量僅不到一半。也由於熱泵暖房的節能表現良好，許多國家樂意發放補助金推廣，使熱泵暖房的市場規模持續擴大。

Panasonic 目前在捷克和馬來西亞工廠生產熱泵暖房，該公司於 9 月初宣布， 2025 年度之前將投資 200 億日元擴大生產，但因為道浦正治希望「不要輸在起跑點」，決定加碼 300 億日元擴張熱泵暖房的生產，目標在幾年內將生產能力強化至目前 6 倍。

另外，與法國 Atlantic 合作的日本富士通將軍也表示，計劃於幾年內在法國國內生產熱泵暖房，成為中國、泰國以外最新一個生產據點。

富士通將軍公司副社長庭山弘表示，他們在法國的熱泵暖房市場拿下 3 成以上市占率，居龍頭地位。

日本同業的大金工業 (Daikin) 也投資 400 多億日元，在波蘭蓋新工廠，目標到 2030 年的時候，熱泵暖房的產能要達到每年 210 萬台以上。

這次沒有參展的三菱電機 (Mitsubishi Electric) 將投資約 130 億日元，要在土耳其蓋新工廠，目標 2024 年展開營運。