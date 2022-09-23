歐洲苦日子在後頭 俄羅斯計劃未來三年天然氣出口減40%

俄羅斯政府制定的草案顯示，俄國計劃未來三年全球天然氣年出口量將削減 40%，凸顯歐洲能源消費者面臨嚴峻挑戰。

彭博取得的俄國政府計畫草案顯示，2023-2025 年管線天然氣年出口量將下降近 40%，降至 1,252 億立方公尺。草案顯示，今年管線天然氣出口量估計為 1,420 億立方公尺。去年俄國天然氣出口量為 2,056 億立方公尺。

幾個月以來，由於歐盟制裁俄國，俄國能源巨頭 Gazprom 一直在減少天然氣流向歐洲。一些歐洲客戶拒絕克里姆林宮以盧布支付的要求後，供應被切斷。莫斯科更以西方制裁和技術原因為由，削減主要管線對歐洲的輸氣量。

俄國無限期暫停「北溪 1 號」管線供氣後，克里姆林宮在本月初表示，俄國透過「北溪 1 號」向歐洲供應的天然氣，不會完全恢復，除非西方國家集體解除對莫斯科的制裁。

該草案並未列出各大出口市場數據。然而，根據歷史數據和目前輸氣情況，土耳其可能成為 Gazprom 最大歐洲客戶。去年，Gazprom 向土耳其出口的天然氣，接近 270 億立方公尺。

明年中國可能會成為俄國天然氣第二大買家。根據中國石油天然氣集團與 Gazprom 簽署的中俄遠東天然氣購銷協議，Gazprom 經由「中俄東線天然氣管線」輸往中國的天然氣，明年約 210 億立方公尺，今年的目標為 150-160 億立方公尺。

與此同時，俄國預計原油出口將保持小幅成長。上述草案顯示，2023 年原油出口規模為 2.5 億噸，增長近 2.9%，2024 年和 2025 年分別為 2.55 億噸和 2.6 億噸。

不過，草案數據顯示，明年俄國石油產品出貨量將降至 1.13 億噸，今年預估 1.3 億噸。