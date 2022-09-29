「北溪」俄天然氣管線爆炸疑雲 敲響歐洲能源警鐘

俄羅斯天然氣「北溪」1 號與 2 號管線發生重大漏氣事件後，挪威政府表示，將部署軍隊，保護油氣設施。歐洲官員警告，歐俄天然氣管線遭破壞，應成為歐洲關鍵能源基建警鐘。

挪威首相斯托爾周三（28 日）表示，現在挪威油氣設施更引人注目，海軍將保護海上設施，警方也會加強巡邏陸上設施。在俄羅斯全面侵略烏克蘭後，挪威取代俄國，躍居歐盟最大天然氣供應國。

歐盟同日聲稱，要對此一「蓄意行為」做出「強力且統一的回擊」，且北約（NATO）和愈來愈多歐洲政府表示，「北溪」管線洩漏是一起蓄意破壞事件。歐洲官員示警，這應成為歐洲關鍵能源基建的警鐘。

克里姆林宮發言人 Dmitry Peskov 則駁斥俄方蓄意破壞的指控，並表示這種說法愚蠢且荒謬。

從俄國西北部經由波羅的海、連接德國北部的「北溪」 1 號和 2 號管線，周一突然出現壓力下降情況，經查發現為水下管線漏氣。瑞典地震學家曾在漏氣海域檢測出兩次爆炸，促使德國、美國官員認為這起事件可能是蓄意破壞。

Argus Media 天然氣分析師 Natasha Fielding 說，這意味最壞情境成為現實：一個沒有俄國的歐洲天然氣市場。歐洲各國政府整個夏天都在為此做準備，努力「囤氣」。

歐洲智庫 Bruegel 資深研究員 Simone Tagliapietra 表示，這起洩漏事件顯示俄國對歐洲發動的能源戰爭，進入混合戰爭新階段；「我們不應忽略自身能源基建面臨的混合攻擊風險，無論是實體攻擊，抑或網路攻擊 … 我們需要快速學習和調整」。

歐俄國能源合作歷史悠久，雙方在「冷戰」時期仍維持合作關係，但烏克蘭戰爭成為「世紀轉折點」，歐俄之間最堅固的「能源紐帶」逐漸被斬斷。

中國銀行研究院高級研究員王有鑫表示，歐洲能源危機並非短期現象，預料至少會持續數年，將嚴重影響企業生產。

中銀國際環球商品市場策略主管傅曉則認為，寒冬對歐洲的影響較大，部分天然氣供暖需求無法被新能源和其它傳統化石能源取代。如果歐洲同時面臨寒冬、俄國供應大幅下降、美國液化天然氣供應無法回升等情況，冬季天然氣價格將繼續走高。