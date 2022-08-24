Match在印度另開應用內購買戰線 提告蘋果反壟斷

《路透》引述一份法律文件報導，Tinder 母公司 Match Group (MTCH-US) 已向印度競爭監管機構針對蘋果 (AAPL-US) 提出反壟斷訴訟，指控其「壟斷行為」迫使開發者為應用內購買支付高額佣金。

蘋果公司正在全球面對大量反壟斷挑戰，Match 在 7 月提出訴訟前在印度已有另外兩起案件，不過 Match 是第一家在印度對 iPhone 製造商發起此類挑戰的外國公司。

蘋果和印度競爭委員會 (CCI) 沒有回應詢問，而 Match 發言人拒絕就其提交的訴訟發表評論。

在之前未公開的印度文件中，Match 辯稱，蘋果藉由強制使用其專有的應用內購買系統和「過度」收取 30% 的佣金，限制了提供數位服務的應用開發商的創新和開發。

在荷蘭發生的類似糾紛導致蘋果公司被罰款 5000 萬歐元，並同意在荷蘭約會軟體中使用不同的支付方式。

蘋果公司長期以來一直強制使用其應用內支付系統，該系統收取的佣金在全球範圍內被 Match 等一些開發商認為過高。

Match 在其印度提交的文件中辯稱，其他國家的用戶通常更喜歡使用蘋果不允許的支付方式，而在印度，政府支持的線上轉帳系統更受青睞。

Match 全球政府關係負責人布斯 (Mark Buse) 在文件中表示，「因此，蘋果正在利用其在 iOS App Store 市場的主導地位，來推廣自有的獨家支付解決方案。」

在印度，CCI 於 12 月開始調查當地一家非營利組織的指控，指稱蘋果的應用內購買系統提高應用開發者和客戶的成本來損害競爭，同時也成為市場進入障礙。

蘋果否認有任何不當行為， 聲稱它不是印度的重點業者，在印度的市占率僅有「微不足道」的 0-5%，而谷歌 (GOOGL-US) 的 Android 占據了 90-100% 的比率。

報導引述了解訴訟情況的 3 位消息人士的話說，調查現在將涵蓋所有針對蘋果公司提起的 3 起單獨案件。

根據 Sensor Tower 的數據，Match 的 Tinder 是印度最受歡迎的約會軟體之一，在今年第 2 季前五名約會軟體中占消費者支出約 51%。

近年來，蘋果放寬了對全球開發者的一些限制，允許它們使用電郵等通訊方式在 iOS 應用程式之外分享有關支付方式的訊息，並將小型開發者的佣金降低到 15%。

Match 在訴訟文件中指出，「這樣的佣金率不適用於 Match 旗下品牌的應用程式。」

蘋果表示，在印度，其 App Store 中 87% 的應用軟體根本不必支付任何佣金。

Match 還抱怨，蘋果將 Uber 和軟銀支持的 Ola 等印度叫車軟體視為提供「實體商品和服務」的軟體，允許它們提供替代支付解決方案，即使它們執行「類似的匹配功能」，例如約會功能。

Match 說，「約會和拼車軟體具有相同的基本目的，即在網上匹配兩個人以在現實世界中相遇。但蘋果卻武斷地宣稱兩者是不同的。」