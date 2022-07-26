科技部改制國科會 吳政忠出任首任主委

科技部將改制為「國家科學及技術委員會」，明 (27) 日舉行揭牌暨主任委員布達典禮，行政院今 (26) 日宣布，首任主委由原科技部長吳政忠以行政院政務委員身分兼任，政務副主委則由原科技部政務次長林敏聰擔任。

行政院發言人羅秉成表示，吳政忠主委於 2020 年接任科技部長，近 2 年多來積極連結產、官、學、研，逐步穩健實踐科技願景，在量子、太空、國防科技、先進半導體、精準健康及防疫科技等布局前瞻科技，另在先進網路建設、雲世代產業數位轉型、科技人才培育與基礎研究，均攜手相關部會共同合作推動。

羅秉成指出，主委吳政忠學、經歷俱豐，畢業於台灣大學土木工程學系、美國康乃爾大學理論與應用力學系碩士、博士。曾任台大應用力學研究所所長、特聘教授、名譽教授等教職，亦曾任行政院科技顧問組副執行秘書、原行政院國家科學委員會副主任委員、行政院政務委員等職務。

羅秉成說明，政務副主委林敏聰歷練完整，畢業於台大物理學系、德國海德堡大學物理系碩士、德國哈勒大學物理系博士。曾任台大物理學系教授、特聘教授、中央研究院原子與分子科學研究所合聘研究員、科技部自然科學及永續研究發展司司長，並從 2020 年 5 月擔任科技部政務次長，襄助部長持續推動科技事務迄今。

羅秉成表示，蘇揆期許主委吳政忠能夠充分發揮專業以及與部會協調的能力，帶領國科會整合上、中、下游的技術發展與產業應用，統籌各部會科技預算就國家整體科學發展、技術研究及應用進行規劃、協調、審議、分配及管考，聚焦推動重點科技任務並強化人文社會參與，藉此落實科技相關政策。