〈貴金屬盤後〉美元升勢稍歇 黃金從兩年半低點反彈 

美元稍事歇息，帶動黃金期貨周二 (27 日) 上漲，從將近兩年半低谷反彈，是三個交易日以來首次上揚。

12 月交割的紐約黃金期貨價收盤小漲 2.80 美元或 0.2%，報每盎司 1636.20 美元。

FXTM 市場分析經理人 Lukman Otunuga 說，黃金前一日跌到 2020 年 4 月來低點後，隨著美元歇息，金價也趨於穩定。

即便如此，金價仍受強勢美元和美債殖利率上升影響，本周還有一連串聯準會 (Fed) 官員談話待消化，可能讓黃金高度震盪。

ICE 美元指數周一突破 114 之後，周二轉跌，最低跌到 113.33 美元。美元升值代表海外買家買進美元計價的黃金，需付出更高價格，因而打壓需求和價格。

美國周二公布，8 月耐久財訂單下滑 0.2%，但 9 月消費者信心升至五個月高點 108。

OANDA 資深市場分析師 Edward Moya 說，黃金周二的上漲不屬於大漲，可能只是在賣壓喘息期間的暫時反彈。除非華爾街自認已可應付升息，否則現在看起來，利率將必須高於消費者物價指數 (CPI) 的漲幅。

最近幾周以來，金價因為美國聯準會 (Fed) 和他國央行激進升息的可能性，一直受到打壓。這導致黃金 ETF 出現大規模資金外流。

德國商業銀行分析師團隊表示，黃金的避險角色似乎拱手讓給美元了，因為 Fed 一連串升息使美元投報率大幅提升，至少名目上是如此，使 ETF 投資人大量放棄減持黃金。

彭博追蹤的黃金 ETF 上周五外流 7.7 噸，昨天再度外流 8.5 噸。SPDR Gold Shares ETF 周二雖然上漲 0.4%，但本月迄今共下挫近 5%，

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