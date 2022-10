富邦金通過SBT審查 投融資部位減碳覆蓋率亞洲金融業最高

富邦金控 (2881-TW) 積極推動企業永續轉型,加速邁向淨零,甫於 9 月底正式成為 RE100(Renewable Energy 100) 百分之百再生能源倡議的成員,預計至 2040 年海內外全營運據點百分之百使用再生能源。今日富邦金控再宣布,正式通過科學基礎減碳目標 (SBT) 審查,其中在投融資部位減碳目標設定覆蓋率逾五成,是亞洲覆蓋率最高的金融機構,展現全速奔向綠色的決心。

科學基礎減碳目標倡議 (Science Based Targets initiative,SBTi) 是由聯合國全球盟約 (UN Global Compact, UNGC) 及國際減碳倡議組織 CDP 等多個國際權威性氣候組織共同發起,目的在協助企業採用一致的科學方法並依所屬產業脫碳路徑設定中長期減碳目標,以達成《巴黎協定》目標,控制全球平均升溫不超過 2℃、甚至 1.5℃;截至目前為止,全球共有 36 家金融機構的減碳目標通過 SBTi 的審查。

富邦金控董事長蔡明興表示,富邦金控為金融保險業最早遞交科學基礎減碳目標承諾書予 SBTi 組織,並於 2022 年遞交目標並獲審核通過;富邦金控依 SBTi 嚴格的 1.5℃情境設定自身營運減碳目標,未來將計畫透過自主節能、增建太陽光電設備及採購再生能源等三管齊下,逐步減降自身營運碳排,預計至 2030 年減碳 42%。

此外,更將運用金融影響力,針對自身投資部位,及對發電、商用不動產、石化油氣、電子製造業等融資部位設定減碳目標,整體投融資目標設定覆蓋率逾五成,不僅是台灣已設定 SBT 之金融業中覆蓋率最高者,也是亞洲覆蓋率最高的金融機構,彰顯富邦金控攜手價值鏈夥伴共促低碳轉型之決心。

蔡明興指出,2022 年《全球風險報告》示警,「極端天氣」(extreme weather)、「氣候行動失敗」(Climate action failure),是未來 5–10 年間會造成威脅的長期風險,積極進行氣候減緩及調適作為是金融業必須採取的行動,因此富邦金控也在 2021 年率先承諾不再新增投資燃煤比大於 50% 之電廠,並針對高碳排敏感性產業擬定准入及撤資標準,發揮企業當責角色,展現實踐永續承諾的決心。

面對更加嚴峻的氣候風險與挑戰,全球企業紛紛採取積極行動因應,富邦金控自 2015 年起積極推動企業永續轉型,2021 年更擘劃「低碳、數位、激勵與影響」全新 ESG 四大策略積極發揮金融影響力,全速奔向綠色。

富邦金控在今年成為碳核算金融聯盟會員 (PCAF)、加入亞洲投資人氣候變遷聯盟 (AIGCC)、參與氣候行動 100+(Climate Action 100+) 倡議,正式成為 RE100、1.5°C 企業升溫目標 (Business Ambition for 1.5°C) 及奔向淨零行動 (Race to Zero Campaign) 的一員,SBT 的通過更代表富邦將以實際行動為全球減碳做出改變。