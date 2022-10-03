是方健康手錶 搭配i健康APP抽iPhone

喜迎光輝十月，是方電訊 (6561-TW) 推出最新「是方健康手錶搭配是方 i 健康 APP」申辦優惠再抽 iPhone 等大獎，舉凡中華電信及旗下神腦國際實體及網路門市通路，皆能輕鬆選購。

自即日起至年底 12 月 31 日止，凡是申購中華電信「精采 5G 優惠方案」月繳 698 元，即可 0 元將是方健康手錶帶回家；另「大 4G 優惠方案」只要月繳 498 元，一樣 0 元就能擁有最新的健康手錶。活動期間，只要是新申租、攜碼、續約等用戶，選擇上述「是方健康手錶搭配是方 i 健康 APP」方案者還能參加抽獎，有機會獲得 iPhone 13 128 G (價值 $25,900 元，限量 1 名) 及 Seagate 行動硬碟 4TB (價值 3,088 元，20 名) 等多項好禮。

是方健康手錶可提供全天候連續性、高準度動態心率、壓力及體溫監控，同時具備心電圖 (ECG) 檢測、即時血氧測量等多項體能數據追蹤功能；尤其是科學睡眠方面，通過採集人體 PPG 訊號、呼吸頻率、肢體微動作等人體生理訊息，結合夜間血氧飽和度、心率變異分析 (HRV) 等追蹤數據，隨時監控個人睡眠呼吸狀態，完整提供「睡眠呼吸暫停 / 低氧評估」、「心臟健康指數」等分析應用追踪功能，確保用戶睡眠品質與安全。

尤其台灣社會年齡層正面臨快速老化的危機，根據國發會資料顯示國內將於 2025 年邁入超高齡社會，在未來健康照護資源相對失衡的情況下，更加凸顯健康促進管理的重要性。「是方健康手錶」不僅具備單一穿戴裝置即時搜集、追蹤多項量測數據功能，有助於整合個人日常健康紀錄之外，其 24 小時自動監測功能更適合輔助家中長輩的健康追蹤與管理，只要同步搭配「是方 i 健康 APP」全新開發的家庭照護帳號應用服務，即可輕鬆連結全家人的量測監控數據，隨時隨地關心家人的健康狀態，在兼顧個人健促管理的同時，也滿足了關愛家人的需求。

除了上述健康監測優勢之外，「是方健康手錶」也具備計步、多種運動模式、運動數據分析、女性生理週期紀錄健康監護、相機拍照、來電 / 訊息 / 通話提醒、計時器、鬧鐘及尋找手機等功能，並搭配多種錶盤選擇。

是方表示，為全面滿足國人居家運動及健康照護需求，與中華電信共同推出多元優惠方案，凡是中華電信行動月租客戶申辦，搭配「是方 i 健康 APP」個人健促管理服務之外，更可 0 元享有連續監測健康數據的新世代「是方健康手錶」，提供整合性健康促進服務。

優惠方案推廣期間，只要在中華電信及神腦國際門市申辦「是方健康手錶」並加購「是方 i 健康加值服務」，除了可參加 iPhone 的抽獎，還可獲得 Hami Point 150 點，相關優惠方案請詳見官網連結：https://pse.is/4g8zhv