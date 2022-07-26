是方Q2再創高 上半年賺逾半股本 EPS 5.65元

中華電 (2412-TW) 旗下小金雞是方 (6561-TW) 今 (26) 日公布財報，第二季雙率雙升，稅後純益 2.02 億元，再登高，季增 2.93%、年增 28.58%，每股純益 2.86 元；上半年同樣創高，純益 3.99 億元，年增 22.9%，每股賺 5.65 元。

是方第二季營收 7.67 億元，季增 2.13%、年增 12.38%；毛利率 46.92%，季增 0.05 個百分點、年增 3.52 個百分點；營益率 32.79%，季增 0.01 百分點、年增 3.20 個百分點。

上半年方面，營收 15.15 億元，年增 10.53%；毛利率 46.89%，年增 2.58 個百分點；營益率 32.79%，年增 2.61 個百分點。

是方各業務表現方面，IDC 機房服務上半年營收年增 20%、營收比重提升至 31.69%；數據網路服務營收年增 4.78%，比重略降至 44.71%；雲端應用服務則成長 18.4%，比重增加至 15.9%；通訊服務營收年減 3.26%，占比再降至 7.71%。

是方今年有五大營運方向，雲端自助管理系統搭配雲端交換中心，加速推廣企業混合雲直連服務；持續擴大台北、香港、新加坡、日本間的國際骨幹海纜頻寬，延伸網路服務涵蓋區域到東亞國家，提供企業網路與雲端服務解決方案。