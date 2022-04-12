是方結盟Cymetrics 打造資安檢測服務

是方 (6561-TW) 今 (12) 日宣布，與 Cymetrics 成為資安同盟夥伴，雙方將建置基礎資安檢測服務，其中，是方負責 Cymetrics SaaS 資安評測的經銷與推廣服務，並結合是方雲端交換中心，來提供資安人才不足的中小企業完整的雲端資安服務。

Cymetrics 是 SaaS 資訊安全評估平台，能協助企業提高網絡曝險的可視性，並以更敏捷及彈性化的方式管理資安風險。是方表示，該平台從駭客視角出發，提供全方位資安檢測，包括曝險評估即服務 (EAS)、弱點評估即服務 (VAS) 及滲透測試即服務 (PTS) 等三大方向。

是方雲端資安整合服務包含網路 DDoS 安全防禦、Cloud WAF 雲端網頁應用防火牆服務、雲端 VM 資安防護，規劃處副總江文漢表示，此次與 Cymetrics 資安評估平台合作，可完整提供客戶從基礎曝險評估到進階資安防護方案的一條龍服務。

Cymetrics 產品負責人周彥儒指出，新冠疫情催動企業陸續跟上數位轉型的風潮，隨著數位足跡增加，也提高駭客攻擊的機率，挑戰企業自身資安韌性。面對駭客攻擊事件頻傳，國內多數企業卻普遍面臨資安預算短缺、資安人力不足難題，Cymetrics 是個輕量化的 SaaS 資訊安全檢測平台，主要協助客戶每月進行資安曝險及弱點評估，能有效將曝險週期從年縮短至月。