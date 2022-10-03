茂順接單滿載 Q3營收將站穩10億元

茂順 (9942-TW) 目前客戶訂單能見度已達明年第二季，今年下半年受惠產品漲價及擴產效益，預估營收及獲利將明顯優於上半年，全年營收可望超越 40 億元、再創高，在 9 月營收表現上，由於受惠產品漲價及有利匯率，可望優於 8 月 3.53 億元，單季營收將站穩 10 億元。

密封元件廠茂順今年初陸續在中國、台灣新增 15% 產能，供應客戶需求，新產能開出後，就被客戶搶光，下半年還因此再擴充 10% 產能，預估在第二波產能擴充到位後，加上漲價效益，單月營收將由 3.6 億元擴大至 3.8-4 億元。

茂順看好，今年下半年營收、獲利將逐季走高，毛利率也可望明顯優於上半年，除力拚全年營收超越 40 億元，毛利率也可望維持去年 35.45% 水準之上。

茂順密封元件應用廣泛，比重來看，汽車、工業用各占 40%，近 20% 用於農業及建設；目前以工業及汽車產品接單最旺，訂單已排到明年第二季，由於歐洲因能源供應出現困境，造成密封元件停工，對於市場傳出的歐洲訂單湧入，茂順則指出，目前生產訂單滿載，既便有歐洲新訂單，顯現在茂順營收應該是 8 個月之後。

茂順上半年稅後純益 2.63 億元，年減 7.09%，每股純益 3.17 元，上半年營運下滑受疫情干擾及缺工、缺料影響。茂順累計前 8 月合併營收為 26.01 億元，年增 3.52%。