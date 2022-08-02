中華電攜手是方推健康手錶 進軍健康穿戴裝置市場

中華電 (2412-TW) 今 (2) 日宣布，攜手轉投資公司是方電訊 (6561-TW) 推出「是方健康手錶」，除了整合健康穿戴裝置及 APP，可享是方 i 健康進階健康指數分析、家庭照護帳號及飲食 AI 分析等全功能加值服務，藉此跨足 AI 智慧健康穿戴裝置市場。

中華電信個人家庭分公司總經理蘇添財表示，為全面滿足國人居家運動及健康照護需求，去年 8 月就與是方共同推出多元優惠方案，只要中華電信行動月租客戶申辦，可選搭是方 i 健康 APP 個人健促管理服務。

此外，因應銀髮居家照護與健康監測需求日增，今年更進一步推出包含家庭照護帳號的 i 健康應用服務，搭配新世代健康手錶 800Z 的 0 元優惠方案，透過軟硬體整合的自動監測模式，簡化長輩定期量測健康數據的需求，也象徵中華電信攜手是方跨足 AI 智慧健康穿戴裝置市場，以及提供整合性健康促進應用服務的決心。

是方電訊董事長吳彥宏則指出，台灣社會年齡層正面臨快速老化危機，更凸顯健康促進管理重要性，是方健康手錶提供全天候高準度動態心率、壓力及體溫監控，同時具備心電圖檢測、即時血氧測量等追蹤功能，搭配是方 i 健康 APP 可快速將手錶數據整合於個人健康紀錄中。

雙方除了搶攻 AI 智慧健康穿戴裝置市場外，中華電也以穩定的行動網路，助攻是方打造亞太區「華人智慧健康雲」，整合智慧穿戴及專為健康資料研發的分析引擎 App，功能涵蓋健康記錄管理、健康風險評估、智慧運動管理、智慧飲食管理及家庭社群等，提供消費者全新 AI 健康促進管理系統。