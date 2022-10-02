本週操盤筆記：美9月非農、亞歐美製造業景氣、英相特拉斯談話

本週重點國際財經大事包括：美國將公布 9 月非農就業數據、9 月 ISM 製造業與非製造業指數，同時多名今年在聯邦公開市場委員會握有投票權的官員將陸續發表談話，歐洲、中國的製造業數據也將出爐。另外，英國新任首相特拉斯、財政大臣夸騰本週將發表談話。

本週操盤筆記 (1003-1008)

1. 美國 9 月非農就業報告

美國將在週五（7 日）公布 9 月非農就業新增人數，目前市場預期為 25 萬人，前值為 31.5 萬人，這項就業數據也將成為聯準會（Fed）官員升息參考依據的一部份，而有「小非農」報告之稱的 ADP 就業報告將於週四公布，新增就業人數為 20 萬人，前值 13.2 萬人。

美國 8 月核心個人消費支出（PCE）物價指數增幅加速，再加初領失業金人數跌破 20 萬人創下 5 個月新低，兩項數據凸顯通膨仍在升溫、就業市場穩健，可能增添 Fed 激進升息動力。

另外，多名 Fed 官員上週陸續釋出鷹派訊號，其中 Fed「二把手」布蘭納德（Lael Brainard）認為要降低通膨，利率就需要維持在高處一段時間，而且還要避免過早降息，強化市場對 Fed 接下來的升息預期。目前市場預估 Fed 在 11、12 月分別升息 3 碼（75 個基點）與 2 碼（50 基點）。

本週也有多名今年握有投票權的 Fed 官員將陸續發表談話，包括堪薩斯聯準銀行總裁喬治、紐約聯準銀總裁威廉斯、克里夫蘭 聯準銀總裁梅斯特，目前官員的看法大致相似，支持持續升息替美國 40 年來的高通膨降溫。

2. 亞歐美製造業景氣

美國本週將陸續公布製造業景氣數據，包括 9 月製造業採購經理人指數（PMI）終值、9 月 ISM 製造業與非製造業指數。市場預估 9 月 ISM 製造業指數與非製造業指數分別為 51.8 和 56.5，前值為 52.8 與 56.9。

美國上週公布 9 月製造業 PMI 初值顯示，商業活動連續第三個月萎縮，不過萎縮幅度有所緩和，隨供應鏈改善訂單成長、通膨進一步走軟，緩解市場對商業活動大幅萎縮擔憂。

另一方面，美國 8 月 ISM 製造業與非製造業仍持續成長，兩份報告也透露出通膨放緩的訊息，其中前者的價格指數再次下滑至 2020 年 6 月來新低，已連續第五個月下降，而後者的原物料價格指數降至 2021 年 1 月以來新低。

歐元區也將公布 9 月製造業 PMI 終值，先前初步調查顯示，歐元區 9 月經濟活動再度放緩，加深經濟衰退擔憂。中國也將在週六（7 日）公布財新服務業 PMI 與綜合 PMI，市場預估服務業 PMI 為 55.1，前值 55。

3. 英國首相特拉斯、財政大臣夸騰談話

英國新任首相特拉斯（Liz Truss）與英國新任財政大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）將分別在本週三（5 日）與週一（3 日）發表談話，先前夸騰宣布祭出大規模減稅計畫造成金融市場波動引起國際關注，特拉斯隨後為政策辯護稱這是必須採取的緊急行動，強調減稅有助促進長期性的經濟成長，維持高稅率會導致經濟衰退。因此準備好作出具有爭議且艱難的決定。

英國減稅措施讓市場對英國資產信心盡失，導致政府債券價格大幅下跌、英鎊狂貶，其中債券價格暴跌引發英國退休基金收到空前的保證金追繳通知，恐引起債市崩盤，隨後英國央行（BOE）宣布購債計畫緊急出手救市。

4. 中國、香港、南韓休市

中國迎來長達一週的國慶假期，因此休市一週，香港股市也將在週二（4 日）休市一日，此外南韓週一因開天節假期休市。

