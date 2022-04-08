馬斯克：特斯拉明年開始生產人形機器人Optimus

特斯拉 (TSLA-US) CEO 馬斯克周四 (7 日) 表示，特斯拉最快可能在明年開始生產名為 Optimus 的人形機器人。

這家電動車製造商在 2021 年 8 月的「人工智慧日」首次公開這款也被為「特斯拉機器人」的產品，宣稱它將是一款能夠執行廣泛任務的通用機器。

馬斯克周四在德州奧斯汀的特斯拉新汽車裝配廠開幕式上說：「我們可望在明年開始生產 Optimus 的第一版。」

不過，特斯拉尚未公布該機器人的工作原型，目前尚不清楚 Optimus 的精細程度。

馬斯克聲稱，Optimus 最終將能夠執行任何人類不想做的事情，並聲稱它將帶來「富足時代」。

馬斯克還樂觀地表示，這款機器人將「改變世界。在某種程度上甚至比特斯拉的汽車還要知名。」「這可能很難想像。」

馬斯克雖在 2018 年表示人工智慧能比核武器更危險，但他周四指出，「當你看到 Optimus 的發展時，每個人都會確保它是安全的。」「不會出現魔鬼終結者那種東西。」

當馬斯克首次發表特斯拉的機器人時表示，它將採用與該公司汽車用於自駕功能的相同晶片和感應器。根據他的說法，它有 5 英尺 8 英寸高，頭部有一個螢幕，可以提供有用的訊息。

很多人最初認為該機器人只不過是特斯拉的人工智慧徵才工具，但馬斯克在 1 月表示，該機器人其實是今年新產品開發的重中之重。