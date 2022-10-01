烏克蘭申請快速加入北約 不考慮和普丁對話

俄羅斯併吞 4 個烏克蘭佔領區後，作為反擊，烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskiy) 周五 (30 日) 簽署快速加入北大西洋公約組織 (NATO) 的申請文件，並排除與俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 對話的可能性。

澤倫斯基在 Telegram 視訊影片中表示：「藉由簽署申請文件，我們正邁出關鍵性的一步。」影片中的澤倫斯基在烏克蘭總理和議會議長的陪同下宣布這項消息。

上述行動在普丁宣布將烏克蘭 4 個佔領區納入俄羅斯領土的不久後發生，明顯是針對俄羅斯的舉動所做出的強力反擊。

澤倫斯基控訴俄羅斯使用謀殺、恐嚇、虐待和謊言來改寫歷史與重新劃定邊境，這點不被烏克蘭所允許，並表示，烏克蘭仍支持在平等、誠實、有尊嚴和公平的條件下與俄羅斯共存的理念，但對普丁來說這是不可能的事。

澤倫斯基說：「對這位俄羅斯總統 (指普丁) 來說，這顯然不可能發生，他不知道什麼是尊嚴和誠實。我們準備好與俄羅斯展開對話，不過是和另一位俄羅斯總統。」

他並表示，雖然烏克蘭正在等待其他北約成員達成共識，但在基輔安全協定 (Kyiv Security Compact) 的保障之下，烏克蘭仍然受到保護。

澤倫斯基宣布簽署北約申請文件不久後，美國總統拜登 (Jeo Biden) 嚴厲警告普丁不要侵犯北約領地，強調已和盟國做好充分準備，保護北約的每一寸領土。

普丁稍早試圖為併吞烏克蘭占領區的行為辯護，宣稱這是經由公投所完成，代表人民的意願。西方官員不以為然，認為這場「入俄公投」不具法律效力，美國也宣布對上百名俄羅斯官員和實體祭出新一波經濟制裁，譴責俄羅斯的併吞行為。