不顧國際反對！普丁今簽字 火速併吞烏克蘭四州

儘管烏克蘭四地「入俄公投」遭聯合國譴責，俄羅斯總統普丁仍承認札波羅熱州和赫爾松州獨立，並定周五（30 日）正式併吞烏克蘭四州，此舉勢必加劇克里姆林宮與西方國家的衝突。

普丁周四晚間發布總統令，承認札波羅熱州和赫爾松州獨立，為正式併入俄國疆域鋪路。

普丁發言人 Dmitry Peskov 周四表示，普丁定周五下午 3 時在克里姆林宮舉行儀式，簽署條約，正式將頓內茨克、盧甘斯克、札波羅熱、赫爾松等四州納入俄國版圖，並向議員等官員發表演說。

俄國國會下周通過此案後，俄國將完成兼併烏東四州程序。俄國政府也計劃周五晚舉辦紅場音樂會，但 Peskov 不願透露普丁是否出席。

不過，烏克蘭及其盟國拒絕承認烏東四州併入俄國，西方國家承諾會繼續提供基輔武器。基輔也強調，將發動反攻，奪回疆土。

烏克蘭總統顧問 Mykhailo Podolyak 周四在推特表示，克里姆林宮的活動是一場「怪胎秀」，法律上毫無意義。他說：「不存在的實體，無法被納入一個正在瓦解的國家」。

歐盟執委會發言人 Dana Spirant 也表示：「我們絕不會接受俄國併吞（烏國）領土、搶奪（烏國）疆土，我們準備讓克里姆林宮為衝突升級付出沉重代價。」

俄國獨立民調機構 Levada Center 的最新民調顯示，9 月普丁的支持率為 77%，不如 8 月的 83%，為 4 月以來首度下滑。民調並顯示，21% 受訪者不認同他的行動，比率升至 2 月以來最高。普丁下達局部動員令數天後，Levada Center 執行這項民調。

普丁曾說，他的目標不是占領烏克蘭領土。今年 3 月，他也表示不會下令動員。