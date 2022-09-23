普丁與沙國王儲熱線討論油市 歐盟擬對俄祭新制裁

歐盟外交官員周四 (22 日) 表示，針對俄羅斯升級戰事，準備祭出新一波制裁行動，包括對俄油設置價格上限、加強限制對俄高科技出口，但成員國全數通過的門檻仍是一大阻礙。俄羅斯總統普丁同日則與沙烏地阿拉伯王儲通話，確認遵守現行協議，並討論油市合作。

根據克里姆林宮發布的聲明，普丁和沙國王儲穆罕默德 (Mohammed bin Salman) 通話，兩人都表達遵循石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 當前協議的立場。兩人還討論合作的方法，以確保全球原油市場的價格穩定。

OPEC+ 本月初決議，10 月開始將每日產量減少 10 萬桶。俄國副總理諾瓦克 (Alexander Novak)7 月曾會晤穆罕默德，雙方討論在 OPEC + 的產量配額架構下，如何相互合作。

烏克蘭境內被俄國占領的四個區域，日前宣布將在 9 月底舉行「入俄公投」之後，普丁在本周三下達局部軍事動員令，徵召 30 萬預備役軍人參戰，並動用核武威脅。同一時間，歐盟各國外長在紐約參加聯合國大會，俄烏戰爭是重點議題之一。

歐盟執委會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 周四表示，歐盟正在研擬新一波制裁，包括「對民用技術額外的出口管制」。

布魯塞爾三名外交官員透露，新制裁可能聚焦在俄油價上限，以和 G7 國家已同意的措施一致。一名匿名人士說，油價上限應該會和歐盟禁運俄國煤炭的措施一起在 12 月生效，以阻止莫斯科為戰爭籌措資金，而加強高科技產品的出口管制，則是意在挫傷俄國的作戰能力。

還有一名人士說，歐盟研擬對俄國精品出口實施更嚴格的制裁。目前對俄國強硬的波蘭和波羅的海國家，都希望歐盟能禁止進口俄國鑽石，並沒收歐洲已遭凍結的俄國資產。

但是上述措施恐怕難以經歐盟 27 個成員國全數同意。德國至今不願對俄國實施更嚴格的經濟限制，與普丁親近的匈牙利總理奧班 (Viktor Orban) 甚至主張撤銷所有制裁。

歐盟執委會將在下周提出有關制裁的書面提案，歐盟 27 國領袖可能在 10 月 6 至 7 日的布拉格會議中予以批准。