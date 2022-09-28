歐盟擬祭出新制裁 讓俄國為衝突升級付出代價

歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）周三（28 日）表示，歐盟將提議對俄國產品實施「全面」的新進口禁令，並禁止向俄國出口可能有利俄國軍方的關鍵技術。她稱歐盟決心讓克里姆林宮為俄烏衝突進一步升級付出代價。

歐盟新制裁包括：禁止歐盟公民在俄國國營企業擔任高薪職位，但並未提到是否針對特定人士；進一步限制對俄國出口航空產品、電子元件與特定化學物質，此舉是為剝奪克里姆林宮關鍵的軍事技術。至於進口禁令方面，范德賴恩表示新制裁將使莫斯科損失 70 億歐元（67 億美元）的收入。

值得注意的是，歐盟稱若有人試圖規避其制裁將會被列入制裁名單。范德賴恩舉例說，若有人將在歐盟購買的產品帶到第三國後再運給俄國，該行為視作規避歐盟制裁，將被列入制裁名單。她認為此舉措將產生重大的威攝作用。

另外對於烏克蘭四地公投結果，范德賴恩表示不接受這種虛假的公投形式。烏克蘭南部和東部四個被俄羅斯占領的省份，其選民以壓倒性票數同意加入俄國，莫斯科最快本周就會併吞這四個地區。

自俄國入侵烏克蘭以來，歐盟已對俄國實施多輪制裁，包括該國部分能源產業，然而替俄油價格設限仍懸而未決，歐盟成員國內部意見不一，若該制裁要得以順利實施，就必須獲得 27 個成員國同意才行。

報導指出，歐盟為能通過俄油價格上限制裁，將不得不修改目前的立法，而范德賴恩稱正在為此制裁奠定法律基礎。

今年 6 月歐盟國家同意全面禁止替海運石油提供保險與金融服務，而航運則不受限制。其中大部分禁令將於 12 月 5 日生效，同時歐盟還將禁止購買俄國原油。七國集團（G7）本月初也同意替俄油價格設置上限，並表示盼能在 12 月 5 日前達協議。