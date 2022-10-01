〈美股盤後〉道瓊狂瀉逾500點 創2008年危機來最長季度跌幅

美股在第三季最後一個交易日仍處於動盪之中，由於投資人對企業獲利、聯準會緊縮政策和全球經濟增長的前景感到擔憂，美股主指週五 (30 日) 黯然收黑。

道瓊週五狂瀉逾 500 點，自 2020 年 11 月以來首次收於 29,000 點以下，該指數本週跌幅 2.9%，9 月份重挫 8.8%，第三季大跌 6.66%，創連續第三季跌勢，為 2008 年金融危機以來的最長季度頹勢。

標普下滑 1.51%，週跌 2.91%，月跌幅高達 9.34%，創 2020 年 3 月以來最大月跌幅，本季跌幅為 5.28%。

那指同樣收低 1.51%，寫下 2020 年 7 月以來最差收盤水平，該指數週跌 2.69%，月度慘跌 10.5%，季跌 4.1%。

數據方面，聯準會青睞的核心個人消費支出 (PCE) 8 月份加速成長，年增 4.9%，較 7 月份的 4.7% 升幅加快，持續加劇聯準會對抗通膨的壓力。

政經方面，聯準會在 9 月份堅定聯準會鷹派立場，聯準會副主席布蘭納德 (Lael Brainard) 週五稱，聯準會需要在一段時間內把利率維持在高處，而且必須避免過早降息。

外界也持續關注颶風伊恩動態，颶風伊恩橫掃佛羅里達州後，一度減弱熱帶風暴，但之後移至大西洋海面上於 29 日下午再度成為 1 級颶風，颶風預計 30 日在南卡羅來納州海岸登陸。

華爾街亦聚焦英國危機蔓延全球、烏俄戰情和歐洲能源危機。英國首相特拉斯 (Liz Truss) 與預算責任辦公室 (OBR) 負責人 Richard Hughes 週五召開緊急會議，試圖安撫市場。

俄羅斯週五正式吞併烏克蘭的 4 個俄軍佔領區，美國隨後對 300 多名俄羅斯人實施制裁。歐盟成員國持續商討能源危機應對之策，歐盟能源主管召開緊急會議，但仍沒有就天然氣價格上限達成共識，預計 10 月 11 日將再度開會討論。

美國眾議院週五以 230 票對 201 票通過臨時開支法案，避免避免聯邦政府在 11 月期中選舉前斷炊停擺，同時落實向烏克蘭提供援助。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.17 億例，死亡數突破 654 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

週五 (30 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊僅房地產板塊獨強，公用事業、資訊科技、非必需消費品板塊領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王倒成一片。蘋果 (AAPL-US) 下跌 3.00%；Meta (META-US) ) 下跌 0.54%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.82%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.57%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.94%。

道瓊成分股普遍疲弱。Nike (NKE-US) 崩跌 12.81%；波音 (BA-US) 下跌 3.39%；迪士尼 (DIS-US) 下跌 3.2%；IBM (IBM-US) 下跌 2.32%；美國運通 (AXP-US) 下跌 2.09%。

費半成分股幾乎全軍覆沒。AMD (AMD-US) 下跌 1.22%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.62%；德儀 (TXN-US) 下跌 2.32%；英特爾 (INTC-US) 下跌 2.31%；美光 (MU-US) 漲 0.18%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 0.66%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 2.95%。

台股 ADR 一片血染。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.04%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.40%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.24%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.95%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 下跌 3.00% 至每股 138.20 美元。DSCC 分析師根據面板訂單供應鏈調查指出，iPhone 14 Pro Max 訂單比去年同期 iPhone 13 Pro Max 高出 18%，而 iPhone 14 面板的訂單比去年同期 iPhone 13 短少 38%。

特斯拉 (TSLA-US) 收黑 1.10% 至每股 265.25 美元。市場傳出特斯拉計劃第四季在全球生產 49.5 萬輛 Model Y 和 Model 3，產量遠高於第三季，並預計明年前三季在全球範圍內造 160 萬輛 Model Y 和 Model 3，這將使特斯拉到 2023 年底的汽車量產規模接近 BMW 。

Nike (NKE-US) 暴跌 12.81% 至每股 83.12 美元。Nike 在 2023 會計年度第一季 (8 月 31 日止) 財報會議中表示，第一季庫存暴增，預計第二季起將積極去化，看下半年 (年底至明年上半年) 仍有風險，將持續收緊對全球供應商的拉貨力道，台製鞋、成衣供應商後市恐受波及。

科技巨頭 Meta (META-US) 收低 0.54% 至每股 135.68 美元。臉書母公司 Meta 執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg) 公布首次公開重組團隊和裁員的全面計畫，這是公司自成立 18 年來首次裁員。

經濟數據

美國 8 月個人支出月增率報 0.4%，預期 0.2%，前值 -0.2%

美國 8 月個人收入月增率報 0.3%，預期 0.3%，前值 0.3%

美國 8 月 PCE 物價指數年增率報 6.2%，預期 6%，前值 6.4%

美國 8 月 PCE 物價指數月增率報 - 0.1%，預期 0.1%，前值 0.3%

美國 8 月核心 PCE 物價指數年增率報 4.9%，預期 4.7%，前值 4.7%

美國 8 月核心 PCE 物價指數月增率報 0.6%，預期 0.5%，前值 0.1%

美國 9 月芝加哥 PMI 報 45.7，預期 51.8，前值 52.2

美國 9 月密大消費者信心指數終值報 58.6，預期 59.5，前值 59.5

華爾街分析

Invesco 全球市場策略師 Brian Levitt 稱：「聯準會是重中之重，聯準會副主席布蘭納德週五評論帶來了希望，聯準會想要減緩增長，但不想壓制它。」

Harris Financial Group 管理合夥人 Jamie Cox 認為：「市場賣壓沉重不堪，但這基本上就是聯準會想要的，即緊縮金融條件，他們認為這將有助於將通膨率降至可接受的範圍，正在利用市場傳導機制來實現這一目標。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主