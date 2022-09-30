美前財長：當前市場風險與2008金融危機爆發前驚人相似

美國前財政部長桑默斯 (Lawrence Summers) 警告，當前市場風險與 2008 年金融危機前的風險驚人相似。

桑默斯警告，全球經濟目前面臨的一系列風險升溫堪比 2007 年夏天，目前英國危機只是潛在市場崩潰的一個例子。

桑默斯說：「我們正在經歷一個風險升高的時期，就像 2007 年 8 月人們變得焦慮一樣，我認為現在是一個應該更加焦慮的時刻。」

薩默斯週四警告，全球經濟目前面臨的一系列風險升溫堪比 2007 年夏天 (2008 年金融危機爆發前)(圖片：AFP)

回顧歷史，2007 年夏天，全球金融體系穩定的危險訊號開始浮現，當時大型避險基金破產和不斷增加的次級抵押貸款損失變得越來越明顯，這導致當年 8 月銀行間外匯市場完全凍結，最終在次年演變為自經濟大蕭條 (1929-1933) 以來最嚴重的金融危機。

如今在過去幾週的時間裡，通膨和利率政策方面衝擊股、債、匯市，導致波動性大幅飆升。英國財政部上週宣布近 50 年來最激進的減稅計畫，使英鎊兌美元匯率暴跌至歷史新低，英債殖利率升至 20 年高點。

投行和基金經理近期警告英國銀行，追加保證金可能引發英債崩盤，促使英國央行 (BOE) 週三緊急出手安撫市場，英國央行啟動了一項緊急購買長期債券的計畫，以防養老基金持有的複雜金融工具崩盤。

桑默斯認為英國目前的形勢正處於非常複雜和未知的領域，而且英國央行的緊急購債計畫是不可持續的。

桑默斯警告：「當你出現極端波動時，這些情況更有可能出現，當像英國這樣的大國正在經歷這樣的事情時，這可能會產生超出預期的後果。」