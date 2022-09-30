莫德納台灣分公司成立 延攬安進前大將接總座

莫德納 (MRNA-US) 看準亞太地區發展，繼在日本、南韓與澳洲成立子公司後，宣布正式成立莫德納台灣股份有限公司，新總經理由安進台灣前總座李宜真出任，將會負責台灣業務，提供在地醫療協助與商業營運的多功能團隊。

李宜真表示，台灣正逐步開放國境，同時很榮幸把旗下次世代雙價疫苗引進台灣，幫助台灣對抗 Omicron 及未來病毒株，除了投入對抗 Covid-19 疫情外，也希望未來可以將 mRNA 技術應用在傳染疾病、免疫腫瘤、罕見疾病、心血管疾病與自體免疫等領域的創新療法帶來台灣。

莫德納表示，李宜真擁有逾 20 年國際藥廠經驗，管理、行銷、商業策略、營運與銷售等多元角色展現領導力，在加入莫德納之前，李宜真曾任安進台灣 (AMGEN TAIWAN) 及必治妥施寶貴 (BMS) 台灣與新加坡的總經理。

莫德納資深副總裁、新興市場負責人 Patrick Bergstedt 說，李宜真加入莫德納團隊後，將協助推廣 mRNA 的科學並創造醫療革新。台灣具有健保體制、多樣化產業人才、科學家與研究機構以及各項生物科技創新能力，期望透過成立莫德納台灣，為台灣民眾提供更多 mRNA 技術的健康方案，並開展與台灣醫療照護專家與學研機構的合作。

莫德納開發針對 Omicron 變異株的次世代雙價疫苗加強劑 mRNA-1273.214，本 (9) 月通過台灣食藥署的緊急使用授權，該疫苗適用 18 歲以上族群追加接種，以避免 SARS-CoV-2 病毒感染的 Covid-19 相關疾病。